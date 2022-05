Il Ridolfi stringe un accordo triennale con un big dell'aviazione mondiale da un miliardo di dollari di patrimonio

Con l'annuncio delle nuove rotte, viene ufficializzato il rapporto commerciale con il nuovo operatore dei cieli. Con Aeroitalia, una compagnia aerea nata appena 34 giorni fa (da quando cioè ha avuto il certificato di operatore aereo da parte dell'Enac) pare nascere un matrimonio consolidato, sintetizzato in un accordo triennale. “Ora viaggiamo in Italia, poi andremo all'estero e un domani tutto il mondo”, scherza il presidente di FA Giuseppe Silvestrini. “Si riparte dopo due anni molto difficili per gli aeroporti, in particolare per il nostro, che ha sofferto di più di altri essendo stato avviato proprio in questo periodo”, aggiunge il vicepresidente Ettore Sansavini.

Aeroitalia è la nuova avventura imprenditoriale del sudamericano German Efromovich, un nome di peso nell'aviazione mondiale, presente nella conferenza stampa allestita al Padiglione delle Feste di Castrocaro. Nel 2004 ha comprato e risanato la compagnia aerea colombiana Avianca portandola da 34 aerei e 4.300 dipendenti a 189 aerei e 22.000 lavoratori, ora è la seconda compagnia del continente sudamericano. A lungo in Italia il suo nome è stato al centro delle cronache economiche come possibile acquirente di Alitalia, quando promise di riuscire a risanarla in sei mesi. Il suo patrimonio di famiglia è stimato in un miliardo di dollari.

Aeroitalia, per Efremovich non è “né una low cost, né una high cost, ma si presenta con prezzi equi e competitivi, offrendo un servizio che rispetta gli standard di qualità”. A gestire la compagnia è l'amministratore delegato Gaetano Intrieri che considera Forlì “una buona opportunità per una compagnia aerea in partenza”. E a differenza di molte presentazioni passate di altre compagnie che sbarcavano a Forlì, Intrieri non nasconde le difficoltà: “Ci inseriamo in un contesto molto competitivo e sfidante, tra Rimini e Bologna, quest'ultima che è una delle maggiori basi di Ryanair, una compagnia che è un campione di efficienza. Ma ce la faremo con un aereo, un Boeing 737-800 che è al pari di quelli della nostra concorrenza, sostenuto con un aeromobile di backup”. L'intenzione della compagnia è di allargare nei prossimi mesi la propria flotta.