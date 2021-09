Aeroporto, i primi dati: trasportati 20mila passeggeri, uno su dieci è internazionale

In tale statistica si può isolare il dato dell'agosto appena terminato, che è stato il periodo di punta per i voli di Forlì: rappresenta circa la metà dei volumi di passeggeri trasportat

All'aeroporto di Forlì dalla sua riapertura (nel mese di marzo) e fino alla fine di agosto ci sono stati 809 voli con 19.770 passeggeri trasportati, di cui 1.887 su voli internazionali. Sono i primi dati che vengono forniti - relativamente al traffico aereo del “Ridolfi” - dalla società di gestione FA ad Assaeroporti, che cura le statistiche dei 40 principali scali italiani, a cui si aggiunge da agosto appunto Forlì, il 41° aeroporto censito dall'associazione degli aeroporti italiani.

In tale statistica si può isolare il dato dell'agosto appena terminato, che è stato il periodo di punta per i voli di Forlì. Tale mese, infatti, rappresenta circa la metà dei volumi di passeggeri trasportati: i passeggeri in agosto in transito da Forlì sono stati 9.643 mentre i voli sono stati 310. Il Ridolfi si è posizionato quindi al 35° posto su 41 in Italia per quanto riguarda i passeggeri. Per confronto, tra gli aeroporti più vicini ci sono i 15.322 passeggeri transitati da Rimini, i 17.623 di Parma, 49.939 di Ancona, i 618.976 di Bologna.

Tornando ai dati totali del 2021, si contano 544 voli commerciali nazionali e 111 commerciali internazionali comunitari, a cui di aggiungono altri 154 voli di aviazione generale non commerciale. Sul totale dei passeggeri (19.770) circa il 9,5% (1.887) sono transitati su voli internazionali, mentre altri 123 sono stati i trasportati per i voli non commerciali. Il traffico cargo, infine, è pari a zero. Invece, per quanot riguarda il solo mese di agosto 2021 al Ridolfi sono transitati 8.240 passeggeri di voli nazionali e 1.379 passeggeri di voli internazionali (tutti all'interno dell'Unione Europea). Gli internazionali hanno quindi pesato per il 14% del totale.