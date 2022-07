Aeroporto, investiti finora 18 milioni di euro. Ed ora arrivano i viaggiatori: 10mila al mese quelli stimati dai voli Ryanair

I soci privati della società di gestione dell'aeroporto di Forlì, in primis gli imprenditori Giuseppe Silvestrini ed Ettore Sansavini, da quando nel 2018 si sono lanciati nell'avventura del rilancio dello scalo, hanno investito in questo progetto 18 milioni di euro. Il Covid ha decisamente rallentato il piano di rientro dell'investimento, ma da quest'estate, con l'arrivo prima della neo-compagnia italiana Aeroitalia e poi con Ryanair, che che si aggiungono ad Albawings che già serviva il Ridolfi col volo per Tirana, a quanto pare inizierà un significativo “giro” di passeggeri e da qui anche le entrate della società di gestione FA. Le previsioni, solo con i voli Ryanair, è di un traffico mensile di 10mila viaggiatori nel bimestre settembre-ottobre. Poi i servizi saranno rimodulati per l'inverno.

“Il 21 luglio è la data della ripartenza, Ryanair è come un mattone per un palazzo, un elemento necessario per il nostro sviluppo. Speriamo ora, dopo il Covid, di entrare in un periodo di pianificazione delle necessità della Romagna in ambito aeroportuale, dando supporto ai romagnoli e e alle aziende del territorio. Questo è l'aeroporto della Romagna: a mezzora o tre quarti d'ora e in certi casi anche solo un quarto d'ora da casa”.

Lo scalo, infatti, oltre a generare utili per ripagare gli investimenti finora fatti, vincerà la sua scommessa se sarà in grado di essere un moltiplicatore di sviluppo dell'intero territorio. In questo senso la scelta di dare il 'Welcome back' a Ryanair in una sede ufficiale come quella municipale. “Abbiamo scelto il salone comunale perché vogliamo che sia il benvenuto di tutta la città – spiega il sindaco Gian Luca Zattini -. Sta tornando la voglia di girare e di turismo e noi, come città, abbiamo un aeroporto che ci permette di sviluppare progetti”. Fa eco l'assessore al Turismo Andrea Cintorino: “Non ci siamo mai arresi, credendo nella ripresa post-Covid. Dove c'è coraggio e voglia di investire ci sono poi opportunità per tutti”.

Lo spazio di crescita dello scalo forlivese non manca, mentre i grandi scali stanno andando in sofferenza. “L'arrivo di Ryanair sia l'inizio di una buona crescita”, spiega il direttore di FA Alessandro Sozzi. E se poi la compagnia irlandese vorrà espandersi? “L'aeroporto di Forlì è pronto a supportare anche una crescita importante”, conclude.