Sorpresa all'aeroporto Ridolfi: l'astronauta Maurizio Cheli prova un prototipo di ultima generazione

Un venerdì mattina particolarmente emozionante all'aeroporto "Ridolfi" di Forlì per la scuola di volo Professione Volare. La Diamond Aircraft Industries ha portato sulla pista dello scalo di via Seganti il nuovissimo "Diamond Da 50 Rr", prototipo di ultima generazione non ancora sul mercato. Un velivolo splendido per tecnologia, prestazioni ed estetica. Ma non è l'unica sorpresa. Al Ridolfi è atterrato l'astronauta Maurizio Cheli, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, per salutare l'amico Cesare Montefiori, presidente della scuola di volo. Ha quindi colto l'occasione per provare il prototipo, rimanendone entusiasta.

Cheli, ufficiale pilota, nel 1996 è stato il primo Astronauta nella storia dell'Aeronautica Militare, partecipando ad un volo di ricerca scientifica a bordo dello Shuttle in qualità di specialista della missione. Per questo ha ricevuto la medaglia d'Argento al Valore Aeronautico in quanto, "pur conscio dei rischi e pericoli insiti in una missione spaziale, eseguiva i delicati compiti affidatigli con determinazione, slancio ed altissima competenza e professionalità che gli valevano l'apprezzamento della pubblica opinione. Con il suo operato ha dato lustro all'Aeronautica Militare ed alla Nazione tutta".

"Il caso ha voluto che fosse presente questo nuovo prototipo e siccome gli aeroplani mi piacciono ho colto l'opportunità e sono ben contento di aver fatto un volo", confessa Cheli. Il "Diamond Da 50 Rr", illustra il responsabile commerciale Alexei Lancerotto, "è stato recentemente certificato ed è un aereo a 5 posti da 300 cavalli, raffreddato a liquido". Professione Volare, spiega il presidente Montefiori, "è dotata di nove velivolo d'addestramento di nuova generazione, prevalentemente Diamond. Vogliamo portare l'egregità della nostra scuola a livello europeo, donando così Forlì di un'ulteriore eccellenza non solo nazionale".