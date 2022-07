Ripartono i voli estivi del Ridolfi: al via il collegamento con tre destinazioni del Sud Italia

Riparte sabato la stagione dei voli estivi dell'aeroporto Ridolfi di Forlì. Attualmente lo scalo è servito solo dalla tratta per Tirana, in Albania, ma da sabato si moltiplicheranno i voli grazie alla nuova compagnia Aeroitalia. Confermata dunque la partenza sabato, quando si alzeranno in aria i voli con destinazione Brindisi, Catania e Lamezia Terme. Il giorno dopo, domenica, altre due “inaugurazioni”, quelle della rotta per Napoli e Olbia. In questo modo il prossimo weekend il Ridolfi avrà il collegamento con tutte le principali regioni del Sud Italia e isole.

Nel corso della settimana prossima, poi si completerà il mosaico dei nuovi servizi aerei, che andranno anche all'estero. Mercoledì 13 luglio sarà la volta del volo per Zante, in Grecia, giovedì 14 l'avvio dei collegamenti con Lampedusa e Alghero e venerdì 15 i primi voli per Malta e Trapani.

Sabato sarà anche il volo di linea di battesimo di Aeroitalia, la nuova compagnia aerea italiana -certificata come vettore aereo alla fine di aprile. Continuerà a servire il Ridolfi anche Albawings, che manterrà il volo per Tirana, che in agosto aumenterà la frequenza dei voli settimanali. In totale, quindi, nel mese di picco di agosto, lo scalo di via Seganti avrà 29 voli in partenza e altrettanti in arrivo, con circa 60 movimenti settimanali su 11 destinazioni, di cui 3 all'estero. Aeroitalia a Forlì ha messo la base del suo aereo Boeing 737 da 189 posti.