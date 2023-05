Voli per Comiso, solo due su tre traslocano al Marconi: il Ridolfi conferma quello del sabato

Confermato il collegamento settimanale Forlì-Comiso, ma con una riduzione delle tratte, che dalle tre annunciate da Aeroitalia torna a essere una. Forlì Airport, società di gestione dell’aeroporto Ridolfi di Forlì, fa un punto di chiarezza a seguito della nota inviata da Aeroitalia, nella quale la compagnia annunciava un cambio del piano operativo a partire dal 16 maggio per la rotta su Comiso, inizialmente prevista su Forlì, a favore dell’aeroporto Marconi di Bologna, per tutti e tre i collegamenti settimanali di martedì, giovedì e sabato, effettuati con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti.

Ma Forlì Airport fa sapere che così non è: solo due collegamenti (quello del martedì e del giovedì) traslocheranno a Bologna, viene invece confermato il volo da Forlì nella giornata del sabato, a partire dal 17 giugno. "Di fatto per l’aeroporto di Forlì non ci sono variazioni rispetto al piano di volo concordato fin dall’inizio - fanno sapere dal Ridolfi - che prevedeva un solo collegamento settimanale con Comiso nella giornata di sabato. La decisione di portare a tre i voli settimanali era stata presa Aeroitalia sulla base della propria politica commerciale”. Decisione comunicata dalla compagnia aerea partner di Go To Fly - nuovo marchio del marketing carrier controllato da F.A. S.r.l. - Aeroporto di Forlì - in una nota del 23 aprile scorso in cui annunciava che “dal 15 maggio su propria e diretta iniziativa” avrebbe incrementato a tre i collegamenti su Forlì, da e per l'aeroporto di Comiso (Ragusa).

Ora, con questo nuovo cambio di operatività, il volo settimanale torna a essere uno. “Il collegamento Forlì-Comiso, con inizio sabato 17 giugno, è quindi confermato - fa sapere Forlì Airport - secondo l'operatività già pubblicata sul sito www.goto-fly.it. Quanto al cambio relativo alle tratte del martedì e giovedì, è stato concordato in totale armonia tra Aeroitalia e Aeroporto di Forlì per garantire la migliore copertura del territorio e un elevato numero di servizi a favore dei siciliani e degli emiliano romagnoli”.