Causa Covid rinviato il debutto del primo volo di linea dell'aeroporto riaperto

La decisione era già nell'aria nel giorno dell'inaugurazione dell'aeroporto Ridolfi, col suo ritorno all'operatività. Il primo volo di linea dopo la riapertura dello scalo dovrà attendere. Alla luce delle ultime disposizioni da parte delle istituzioni per il contenimento della risalita dei contagi da Covid-19, Air Dolomiti, la prima compagnia aerea che sarebbe dovuta sbarcare al Ridolfi (compagnia italiana del Gruppo Lufthansa) ha deciso di posticipare la partenza dei voli dper Monaco di Baviera prevista per il 1° dicembre. Spiega una nota congiunta di Air Dolomiti e la società di gestione FA Srl: "La decisione arriva dopo un’attenta valutazione ed è da ricondursi all’inasprimento delle restrizioni di viaggio a livello mondiale che impone massima prudenza negli spostamenti, consentiti solo se strettamente necessari. Questa situazione d’insieme non sta consentendo alla domanda di viaggio, pur presente nel bacino d’utenza, di esprimersi a pieno, imponendo uno slittamento nell’avvio delle operazioni".

"Non è al momento possibile prevedere l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e le misure cautelative che verranno messe in atto dai governi dei paesi coinvolti relativamente agli avvisi di viaggio, ai divieti di ingresso e ai blocchi di entrata. Ciò nonostante, Air Dolomiti conferma l’interesse a partire quanto prima con i voli su Monaco di Baviera ritenendo Forlì un collegamento strategico e parte di un piano di ampliamento dell’offerta sull’hub tedesco dove è estesa la scelta fra le prosecuzioni internazionali proposte dal network Lufthansa", conclude la nota.