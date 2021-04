Aeroporto, dopo la Pasqua sospesi i voli: la pandemia rivoluziona tutto, si riparte ai primi di maggio

Dopo i voli inaugurali che si sono tenuti a fine marzo (il Forlì-Catania del 30 marzo di Ego Airways e il Forlì-Palermo del 31 marzo di Lumiwings) e alcuni voli sulle stesse due tratte che si sono replicate nei giorni seguenti durante il periodo Pasquale, torna a cessare il traffico aereo allo scalo di Forlì. La situazione della pandemia, le restrizioni della zona rossa che si sono attenuate solo da lunedì scorso e la difficile situazione del traffico aereo, ha portato infatti a sospendere i voli da e per Forlì praticamente fino all'inizio di maggio per Lumiwings e fine maggio per Ego Airways.

E' stata la stessa Ego ad annunciare che quello del 12 aprile era l'ultimo dei voli Forlì-Catania fino al 28 maggio: “Ego Airways conclude i suoi voli con passeggeri per 6 settimane, con la ripresa a pieni ritmi il 28 maggio”. Il primo volo Forlì-Catania quindi si può prenotare dal 28 maggio, la tratta da quella data è indicata con 4 voli settimanali (domenica, lunedì, mercoledì e venerdì) per il mese di giugno, con maggiore frequenza nella seconda metà di giugno e in estate. Altre mete sono tutte indicate in partenza dal 4 all'8 giugno (Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Comiso, Cagliari, Olbia, Mikonos e Ibiza). Air Dolomiti ha slittato i collegamenti con Monaco di Baviera dal 3 maggio al 2 giugno.

Anche Lumiwings ha sospeso la vendita del Forlì-Palermo e Forlì-Trapani. Per Palermo la prima data utile è il 30 aprile, poi sono previsti per tutto maggio tre voli alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), intensificato a un volo al giorno a partire da giugno. Per Trapani, invece si parte dal 2 maggio per due voli la settimana (giovedì e domenica). A giugno sono messe in vendita le altre destinazioni (uno o due voli settimanali): per Lodz e Katowice in Polonia, Craiova e Arad in Romania, Odessa in Ucraina, Praga in Repubblica Ceca, Cefalonia, Corfù, Santorini, Rodi ed Heraklion in Grecia.