Aeroporto, levata di scudi da Rimini: "11 tratte soprapposte al Fellini, benefici per nessuno dei due"

Con il ritorno all'operatività dell'aeroporto Ridolfi di Forlì si riaccende la miccia della rivalità con Rimini, il cui scalo - il 'Federico Fellini' di Miramare - viene difeso a spara tratta dalle associazioni di categoria e dal comparto turistico riminese. E' su tutte le furie Patrizia Rinaldis, la presidente degli albergatori riminesi, all'indomani della riapertura dell'aeroporto di Forlì che mette in campo 11 voli su 34 (in gran parte ancora solo programmazioni senza scadenze fisse) che sono sovrapposti alle tratte operate anche al "Federico Fellini".

Una "cannibalizzazione delle tratte che può solo danneggiare il turismo in questo difficile momento. Il problema - spiega la Rinaldis - non è tanto il 'Ridolfi' ma la superficialità con cui è stata affrontata la cosa. Non si è affrontata la questione della differenziazione o, meglio, la si è portata avanti 'mangiandosi' le stesse rotte a vicenda. Questa è ottusità. Diamoci delle vocazioni: Rimini ha quella turistica, Forlì non so quale possa avere. Poi il problema della razionalizzazione degli aeroporti è un affare tutto italiano perchè avere due scali in appena 50 chilometri non porta benefici a nessuno. Non è una questione di campanilismi ma ricordo, perchè Rimini l'ha vissuta sulla sua pelle, che la guerra tra gli aeroporti ha portato dei morti".