Nuove rotte dall'aeroporto di Forlì: si vola verso le isole greche e in est Europa

Oltre a quelle per Trapani e Palermo, che dovrebbero essere operative già da fine marzo, si potrà volare verso l'est Europa e la Grecia, soprattutto nel periodo estivo

Italiavola ha annunciato le nuove rotte aeree di Lumiwings che saranno operate dall'aeroporto di Forlì. Oltre a quelle per Trapani e Palermo, che dovrebbero essere operative già da fine marzo, si potrà volare verso l'est Europa e la Grecia, soprattutto nel periodo estivo. Tra le mete in est Europa ci sono Praga, Lodz, Katowice, Arad, Craiova, Odessa. Per la Grecia invece sono presenti Corfù, Cefalonia, Heraklion, Santorini e Rodi. I voli verso le destinazioni turistiche greche dovrebbero partire dal mese di giugno.

Lumiwings è una compagnia aerea privata con licenza greca, fondata nel 2015 che ha lavorato tra l’altro con importanti operatori aerei italiani fornendo la propria esperienza operativa e commerciale in collegamenti sia nazionali che internazionali. La flotta sarà composta inizialmente da tre Boeing 737. Il primo volo è previsto il 28 marzo e collegherà Forlì col Vincenzo Florio di Trapani. Le rotte per la Grecia partiranno dal mese di giugno.