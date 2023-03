A bordo 57 passeggeri verso il Salento, decolla il primo volo dal "Ridolfi" nella tratta Forlì-Brindisi

E' decollato il primo volo promozionale, oggi, 25 marzo 2023, del nuovo collegamento Forlì-Brindisi (al decollo ufficiale dal "Ridolfi" a partire dal prossimo 17 giugno per il network Go To Fly), inserito nella partnership tra Fa S.r.l. e Sigismondo Travel Group di Rimini e identificata in "Io volo da Forlì".

Il volo, operato da Air Connect, compagnia sussidiaria di Aeroitalia, con un ATR72-600, ha portato agenti di viaggio, giornalisti e vertici di Fa S.r.l. (57 i passeggeri a bordo) a conoscere più da vicino la meta salentina nonché due delle strutture ricettive scelte appositamente da Sigismondo. Il viaggio, che si concluderà domani, domenica 26 marzo, con il rientro all'Aeroporto di Forlì, toccherà pure le località di Mesagne e Porto Cesareo.

Nel corso della breve presentazione che ha preceduto l'imbarco, Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Marketing & Communication Director Fa, non ha mancato di sottolineare come la scelta dell'aeromobile basato su Forlì, l'ATR72-600, rappresenti un'opzione, nel partire dallo scalo romagnolo, capace d'innescare anche innegabili benefici sotto il profilo ambientale: con una consistente riduzione nell'immissione di Co2 nell'atmosfera (-25 kg a passeggero) e un eccellente risparmio di carburante quantificabile in -40% rispetto ai competitor a turbina e -70% in rapporto ai diretti competitor regionali. Plus che si aggiungono ai vantaggi economici per il cliente e al minor tempo impiegato da quanti decidono di utilizzare l'aereo decollando da Forlì. Unitamente ai vantaggi per le agenzie di viaggio, connotabili nella chiarezza dell'offerta e nell'avere riferimenti operativi certi.