Cancellato il volo Tirana-Forlì, restano a terra in 50. “Momenti di incertezza, ci siamo sentiti abbandonati”

Brutta avventura per un nutrito gruppo di passeggeri - in tutto una cinquantina - pronti a imbarcarsi per fare rientro all’aeroporto Ridolfi di Forlì da Tirana e rimasti letteralmente “a piedi” nella serata di sabato a causa della cancellazione del volo. Manca poco più di mezz’ora all’orario di imbarco, fissato per le 21.45, quando il display con le informazioni del volo Tirana-Forlì della compagnia Go To Fly che li avrebbe dovuti riportare a casa comincia a lampeggiare e la preoccupazione dei passeggeri a salire. Tra di loro ci sono una decina di forlivesi, un gruppo di ragazzi di Rimini e un altro proveniente da Solarolo, pronti a salire sul volo che collega Tirana e Forlì due volte la settimana, il martedì e il sabato.

“Quando ormai era chiaro che il volo era stato cancellato, un addetto dell’aeroporto di Tirana ci ha fatto uscire e poi rientrare per riprendere le valigie, ha scritto i nomi e i numeri di telefono di tutti i viaggiatori su un foglio di carta, ci ha detto che ci avrebbero contattato e che nel frattempo dovevamo cercarci una sistemazione per la notte”. E’ il racconto di Marcello Arfelli, responsabile dell’Ufficio Acque, suolo e Protezione civile del Comune di Forlì, anche lui nel gruppo pronto a imbarcarsi. Scatta così la ricerca dell’albergo più vicino da raggiungere in taxi e in cui trascorrere la notte. Sono passate da poco le 23 quando arriva la telefonata con la quale i passeggeri vengono informati che il rientro è riprogrammato per il giorno dopo, domenica, con voli sostitutivi a bordo di due Saab 340 da 34 posti di Raf Avia, uno alle 13.45 e uno alle 18,30.

“Una disavventura a lieto fine - dice Arfelli, rientrato con il primo volo utile - ma a dire la verità ci siamo sentiti abbandonati e ci saremmo aspettati un minimo di assistenza perché in quei momenti eravamo nell’assoluta incertezza di come poter tornare a casa e ci siamo dovuti arrangiare. Molti di noi avevano anche pensato di tornare in traghetto da Durazzo fino a Bari per poi proseguire in treno. Ora cercheremo di capire come richiedere il rimborso dell’albergo”.

La società Forlì Airport: “Meteo avverso e motivi organizzativi”

A fornire la spiegazione di quanto avvenuto è Forlì Airport, la società aeroportuale del Ridolfi, che motiva il posticipo del volo con le “avverse condizioni meteo sulle rotazioni precedenti, a causa delle quali il volo da e per Tirana aveva accumulato un ritardo tale da non consentire l’atterraggio all’aeroporto di Forlì, data la chiusura prevista alle ore 23, come da prassi”. “La società - sottolinea - ha chiesto al gestore della torre di controllo un’estensione di un’ora per consentire l’atterraggio a Forlì, ma purtroppo per motivi organizzativi non è stato possibile. In subordine, era stata richiesta la possibilità di atterrare nello scalo di Bologna per poi trasferire i passeggeri via terra, ma anche in questo caso la risposta è stata negativa a causa della congestione del Marconi”.

Da qui la decisione di FA, dal momento che domenica l’aereo che opera la rotta su Tirana era già impegnato, di utilizzare due aeromobili per consentire la partenza e il rientro di tutti i passeggeri prenotati. Quanto a eventuali compensazioni, FA conferma che tutti i passeggeri avranno diritto a quanto previsto dal regolamento europeo 26/14, ovvero la Carta dei diritti del passeggero. “Consapevoli del disagio - conclude la società - va comunque sottolineato che i voli sono stati riprogrammati appena possibile, evento non comune tra i vettori”.



Oltre 2.500 passeggeri al Ridolfi nei week end

Attraverso i canali social, Forlì Airport fa sapere che solo oltre 2.500, tra partenze e arrivi, i viaggiatori in transito nei week end nello scalo del Ridolfi, con voli nazionali e internazionali di linea, oltre a quelli charter organizzati ad hoc, pienamente operativi. "Ringraziamo tutti i passeggeri che ci hanno scelto per le proprie vacanze - rimarca la società -. Buon viaggio a chi parte e buon rientro a chi arriva”.