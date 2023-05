Usa il parcheggio per i noleggi e paga 276 euro, l'aeroporto: "Ha sbagliato in buona fede, conto ridotto"

Una storia a lieto fine quello di una viaggiatrice che era partita per Lourdes dall'aeroporto di Forlì e al suo ritorno al Ridolfi si era ritrovato un maxi-conto da pagare di 276 euro, invece dei circa 50 che si aspettava. La donna riconosce di aver sbagliato parcheggio al suo arrivo in aerostazione al Ridolfi: “Ho erroneamente lasciato la macchina nel parcheggio "autonoleggio occasionali" durante la sosta in aeroporto di Forlì. Non ho noleggiato alcuna automobile, ma ho lasciato lì la macchina pensando che fosse il parcheggio dedicato alla sosta lunga. Poi ho preso un volo andata e ritorno per Lourdes”.

Al momento del pagamento si è vista addebitare 276 euro, “davvero una cifra esorbitante rispetto a quella che avrei pagato nel parcheggio corretto, meno di 50 euro”, spiega. E poi aggiunge: “Comprendo che si tratta di un mio errore, ma chiedo disperatamente di poter riconoscere l'eccezionalità del caso, attraverso anche solo un parziale rimborso della cifra pagata”.

Una richiesta che ala fine è stata accolta da FA, la società di gestione dell'aeroporto, che ha colto l'occasione anche per mostrarsi un aeroporto “piccolo e dal volto umano”, capace cioè di prendere in considerazione anche richieste singole. In una nota comunica la stessa FA: “Con riferimento la segnalazione di una lettrice di ForlìToday relativa al pagamento del parcheggio auto all'interno dell'Aeroporto di Forlì in un'area erroneamente individuata come a lunga sosta ma in realtà soggetta a costi superiori alle tariffe giornaliere praticate, F.A. S.r.l. comunica di aver accolto l'istanza della passeggera - che ha riconosciuto lo sbaglio - e dato disposizioni affinché venga ristabilita la compensazione in rapporto al servizio effettivamente erogato, rimborsando la cifra corrisposta in più”.