Fumata bianca tra aeroporto e Aeroitalia: presentate 18 nuove destinazioni dal Ridolfi

E' fumata bianca tra la compagnia aerea Aeroitalia e l'aeroporto di Forlì. Dopo i timori di una rottura con la compagnia che lo scorso anno ha maggiormente contribuito al traffico passeggeri del 'Ridolfi' (circa 40mila persone), è stato presentato giovedì mattina un accordo di rilancio che vede 18 destinazioni e un investimento congiunto che, solo per la parte di FA (la società di gestione dell'aeroporto forlivese) ammonta a 7 milioni e 231mila euro. “Contiamo con quest'accordo di realizzare 100mila passeggeri sul totale di 230mila previsti nell'obiettivo 2023”, spiega Andrea Gilardi, direttore per il marketing e “business aviation” di FA.

Le 18 tratte sono state definite “andando ad analizzare i risultati, i giorni e gli orari più performanti della scorsa stagione di ogni singola rotta”, aggiunge Gilardi. Questo ha fatto sì che si sia agito per ottimizzare i costi e per non far volare più aeromobili semi-vuoti. Per questo sono stati anche ridefiniti gli aerei che avranno base a Forlì: un Boeing 737-700 da 148 posti e un più piccolo Atr72-600 da 68 posti.

Questi aerei voleranno per connettere Forlì principalmente alla Sicilia (2 voli settimanali per Catania, 2 per Trapani, e poi un volo per Comiso, 2 per Lampedusa e uno per Pantelleria a partire da giugno), mentre la tratta di Palermo è già coperta da Ryanair. Poi la Sardegna: a partire da giugno 2 voli settimanali per Olbia, 1 per Alghero, 2 per Cagliari). Tra i voli nazionali si vede poi Napoli (2 alla settimana) e Brindisi (uno alla settimana). Rispetto alla programmazione dello scorso anno, quindi, viene meno il collegamento con Lamezia Terme, che è stato il meno gettonato, ma si aggiunge il collegamento a Cagliari.

Tra le tratte estere, il Ridolfi punta sui pellegrinaggi (2 voli settimanali per Lourdes e 2 per Mostar-Medugorje), sul cosiddetto 'traffico etnico', vale a dire i collegamenti con i Paesi di provenienza degli immigrati (2 voli settimanali per Oradea nella Romania occidentale) e poi il bacino dell'Adriatico-Ionio, in Croazia (2 voli per Zara, che serve la popolare isola di Pag, 2 per Dubrovnik) e nelle isola greche di Zante e Cefalonia (1 volo settimanale). La tratta più 'lontana' arriva a Belgrado, con due collegamenti settimanali. Questo aeroporto, al pari di altri, soprattutto quelli della Turchia, sono scali che servono la Russia e i suoi turisti - con cui non ci sono collegamenti diretti a causa delle sanzioni internazionali – e con cui non solo Forlì, ma molti scali europei e italiani, hanno scelto di aumentare le frequenze.

Ulteriori informazioni in seguito