Aeroporto "vergognoso", il sindaco: "Ci aspettiamo delle scuse". Retromarcia di Confindustria: "Grati a questi imprenditori"

Non si placa il dissenso sulle dure parole espresse da Pierluigi Alessandri, referente di Confindustria Romagna per l'internazionalizzazione che ha definito le due gestioni degli scali di Forlì e di Rimini “vergognose” in fatto di accoglienza, definendole “due strutture che non hanno ragione di esistere” e un “pessimo biglietto da visita” per quanto riguarda l'efficienza. Una critica espressa nell'ambito della relazione di fine anno di Confindustria Romagna. Parole dure come macigni che hanno scatenato reazioni di protesta, in particolare a Forlì.

"Parole ingenerose, che denotano una totale mancanza di rispetto per la città di Forlì e per chi ha investito e continua a investire risorse importanti in un’infrastruttura che genera ricchezza e posti di lavoro in tutto il territorio”: è durissima la replica del sindaco Gian Luca Zattini alle parole di Alessandri. “Alessandri chieda scusa non solo alla società di gestione dello scalo, ma a tutta la nostra città. Dietro al Ridolfi ci sono imprenditori di grande valore umano che hanno investito soldi propri per riaprire lo scalo e sostenerne la crescita. Quest’amministrazione ne riconosce e riconoscerà sempre l’impegno economico e l’amore per la città di Forlì. Ci spiace che una persona come Alessandri, membro di spicco di Confindustria Romagna, si sia espresso in questi termini nei confronti di una società che oltretutto è iscritta ad Assoaeroporti, costola associativa proprio di Confindustria. Da parte sua ci aspettiamo una nota di scuse per rispetto di chi lavora e fa di tutto per generare ricchezza non solo a Forlì, ma in tutta la Romagna”.

Il Sindaco rivolge poi un’ultima riflessione nei confronti del Presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi: “Voglio sperare che le parole di Alessandri non rispecchino l’approccio di un’intera associazione, caratterizzata da imprenditori autorevoli e capaci, portavoce di imprese solide e all’avanguardia. Sono certo che il Presidente, persona intelligente e di buon senso, così come altri membri del direttivo, abbiano già preso le distanze dall’intervento di Alessandri e che in alcun modo le sue parole rappresentino il punto di vista di Confindustria Romagna”.

La replica di Confindustria

Confindustria da parte sua cita il Manifesto per la Città Romagna, messo a punto da Confindustria Romagna e dalle altre Associazioni che lo sottoscrissero sul finire del 2019, per indicare la propria posizione sugli scali, in cui si parla di "ipotizzare un piano romagnolo che metta in relazione i due scali per aumentarne le potenzialità, nel rispetto delle singole autonomie, e che porti beneficio al territorio". Dice quindi un comunicato di risposta di Confindustria: "Parole datate, ma che mantengono intatto il loro valore e che, al di là delle singole posizioni espresse in conferenza stampa ieri, Confindustria Romagna intende ribadire e rilanciare".

Quindi la retromarcia: "L'associazione è grata agli imprenditori, peraltro associati con le loro imprese, per gli investimenti che hanno compiuto su due strutture aeroportuali, peraltro associate, che rappresentano asset importanti per la Romagna. Un'analisi, quella contenuta nel Manifesto, che mantiene intatta la sua validità, anche in relazione ai rapporti con l’aeroporto di Bologna. Continueremo a lavorare con la Regione - afferma il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi - per un tavolo comune in cui impostare una strategia romagnola che coinvolga tutte le province, rispettando le specializzazioni di ogni scalo. Avere due aeroporti in Romagna è testimonianza di vitalità e dinamismo industriale, e faremo di tutto per creare le sinergie ad ogni livello”.

“Sono infrastrutture che, se adeguatamente messe a sistema con lungimiranza e coordinate a livello regionale, potranno aiutare il territorio a fare quel salto di qualità nelle connessioni che deve riguardare tutti gli asset viari - alta velocità, strade, porto - aggiunge il vicepresidente delegato alle infrastrutture e agli aeroporti, Alessandro Pesaresi - Dopo il lavoro iniziato l'estate scorsa sullo scalo riminese, intendiamo facilitare e incentivare il dialogo tra gli amministratori delegati dei due aeroporti, con l'obiettivo di una crescita armoniosa ed equilibrata dei due scali. Le premesse ci sono tutte per conseguire l'obiettivo, a partire da capacità imprenditoriali di prim'ordine".

La protesta di Confcommercio

Molto duro anche Alberto Zattini, direttore di Confcommercio: "Tutti vogliono comandare in casa altrui, a maggior ragione senza metterci un soldo. La potente Confindustria non ci risulta abbia mai appoggiato economicamente - o comunque in maniera significativa - la società di gestione del 'Ridolfi'. E dunque, a che titolo parla? Non è certamente l'associazione degli industriali il soggetto titolato a parlare. A dover eventualmente trovare un accordo di collaborazione devono essere le società private che gestiscono i due scali”.

Cosa c'è dietro l'intervento pubblico di Confindustria, si domanda Zattini? “Queste uscite non sono casuali, vista l'importanza dell'argomento. La sensazione è che ci sia una regia che viene da lontano, dalla Regione, per mettere in difficoltà i due scali, specialmente quello di Forlì”, critica il direttore di Confcommercio.

Ed ancora: “FA (la società privata di gestione del Ridolfi, ndr) è un'associata di Confindustria. Fossimo in F.A. daremmo la disdetta e usciremmo da un'associazione di categoria che dovrebbe fare gli interessi dei suoi associati, non attaccarli a mezzo stampa. Dovesse FA prendere questa strada, troverebbe in Confcommercio tutte le porte aperte per un reale sostegno. Sappiamo tutti quali sono gli aeroporti in Italia e sappiamo che le città che non l'hanno, lo vorrebbero. Il paradosso è che noi l'abbiamo, e 'tutti' ci sputano sopra. Questo conferma l'atteggiamento di disprezzo avuto da Confindustria in questi anni rispetto al territorio forlivese. Ci venissero a citare le uscite pubbliche di apprezzamento degli industriali verso i progetti importanti realizzati negli ultimi anni”.

Gli industriali criticano poi i voli cancellati. "Gli imprevisti sono all'ordine del giorno quando si prende un volo. Questo vale anche per il traffico ferroviario. Ricordo che le Ferrovie dello Stato sono associate a Confindustria. Certamente i disagi nei trasporti sono un problema, ma il fatto che un aereo sia dovuto atterrare per nebbia la riteniamo la normalità: cosa avrebbero dovuto fare? Un'altra cosa che non ricordo: quanti interventi ha fatto Confindustria rispetto ai disagi, questi sì quotidiani, che devono subire i pendolari che utilizzano il treno per andare al lavoro?", conclude Zattini.