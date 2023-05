Meno collegamenti con la Sicilia, Aeroitalia sposta i voli per Comiso a Bologna

L'aeroporto di Forlì pare perdere il collegamento con lo scalo siciliano di Comiso. I voli, infatti, gestiti dalla compagnia “Aeroitalia” verranno spostati al 'Marconi' di Bologna. Con una nota è la stessa Aeroitalia a comunicare che “a partire dal 16 maggio la rotta Comiso-Bologna e viceversa, prevista in origine sull’aeroporto di Forlì, varierà il proprio operativo sull’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi”.

Aeroitalia collegherà la punta sud-orientale della Sicilia a Bologna tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. I voli saranno effettuati con aeromobili Boeing 737/700 in configurazione da 148 posti. Lo spostamento dei voli da Forlì a Bologna è conseguente all'abbandono di Ryanair dall'aeroporto di Comiso, nell'ambito più ampio di una diatriba che vede contrapposti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e la compagnia aerea irlandese sulla questione del costo dei trasporti tra l'isola e il resto d'Italia.

Dopo il ritiro di Ryanair da Comiso è subentrata nello stesso scalo Aeroitalia che ha aumentato i collegamenti (da Comiso volerà anche a Bergamo e Roma Fiumicino). E dal previsto volo mono-settimanale del sabato dal 17 giugno Forlì-Comiso, la compagnia aerea aveva aumentato a tre frequenze settimanali, ma appunto ora trasferite a Bologna. La tratta Forlì-Comiso non è in vendita sul sito di Aeroitalia, tuttavia risulta ancora disponibile all'acquisto nel sito internet della compagnia aerea “virtuale” della società di gestione FA “Go to fly” come operativo nei soli giorni di sabato, a partire dal 17 giugno e per tutta l'estate.