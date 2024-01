Fissato il piano dei voli estivi dell'aeroporto di Forlì: tanta Sicilia, Sardegna e Grecia. Ryanair taglia la tratta per Palermo

Debuttano le prime destinazioni estive dell'aeroporto di Forlì. In una conferenza stampa di questa mattina sono state presentate le rotte che saranno operate a partire dal mese di marzo dal “Ridolfi” di Forlì. Si tratta delle destinazioni servite da 'Go to fly', la “compagnia aerea virtuale” che è una branca della società di gestione dello scalo forlivese "FA".

Le destinazioni saranno per l'Italia verso la Sicilia e la Sardegna. In Sardegna saranno serviti gli Olbia (3 voli alla settimana) e Cagliari (2 voli alla settimana). La Sicilia, invece, avrà come destinazioni servite Trapani (1 volta alla settimana) e Catania (2 volte alla settimana), mentre per le isole minori sono fissati collegamenti per Pantelleria (1 volo settimanale) e Lampedusa (2 voli settimanali). Si tratta quindi di mete tipicamente vocate al turismo balneare.

Stesso principio ha guidato la scelta delle mete estere di 'Go to fly', tutte in Grecia. Forlì coprirà in modo capillare le isole greche dello Ionio con voli per Zante, Cefalonia, Corfù e Leucade (Lefkada), mentre nell'Egeo arriverà all'isola di Scarpanto (Karphatos). I voli saranno operati da metà giugno a metà settembre, tranne Catania che proseguirà anche tutto il prossimo inverno. Non 'leisure' (anche se in estate sta crescendo un turismo balneare verso l'Albania), invece, sarà il collegamento tra Forlì e Tirana, che prenderà il via già a marzo con due voli settimanali, fino a ottobre. I biglietti sono già in vendita da oggi sul sito di 'Go to fly', a partire da 39,9 euro.

In stand-by anche un volo per Sharm El Sheikh, tradizionale meta balneare sul Mar Rosso, per via dell'instabilità geopolitica del Medio Oriente, ma 'FA' non esclude di attivarla a breve se la situazione bellica si andrà per lo meno a stabilizzare, dato che non è ipotizzabile una sua chiusura a breve.

Accanto a queste mete resta quella verso la città polacca di Katowice (due volte alla settimana), operata da Ryanair. La compagnia aerea irlandese per ora ha solo confermato tale rotta, in attesa di concludere il proprio piano estivo dei voli interni dell'Italia. Notizia di appena un paio di giorni fa, viene invece a mancare, sempre di Ryanair il volo per Palermo, che per l'aeroporto di Forlì pesava per 70mila passeggeri e quindi aveva un ruolo fondamentale nel traffico complessivo.

“Non è una ritirata di Ryanair da Forlì – precisa per prevenire ogni polemica Andrea Gilardi, direttore generale e accountable manager di Forlì Airport – bensì una scelta di Ryanair di mantenere i collegamenti con Palermo solo dai grandi aeroporti italiani, per cui sono stati tolti numerosi collegamenti analoghi a quelli di Forlì. Se troviamo i giusti 'slot' non escludiamo di ripristinare il collegamento con un volo 'Go to fly'”. In generale, nell'ambito di un braccio di ferro che procede da mesi tra la Regione Sicilia e Ryanair, la compagnia dell'arpa ha tagliato delle metà i voli su Palermo. Il programma del Ridolfi non è completo, è possibile infatti che approdino a Forlì nuovi vettori, con altre destinazioni, per ora però non ufficiali.

I voli saranno operati materialmente dalla compagnia aerea greca 'Air Mediterranean' che si avvarrà di 3 aeromobili, di cui due Boeing 737 di sua proprietà e 9 equipaggi. "E' vero che per queste mete sarebbe più adatto l'utilizzo di aerei a turboelica, ma dato che viene a volte percepita dal viaggiatore come una soluzione di minore qualità abbiamo fatto la sclelta di andare su vettori turbo jet come appunto il Boeing 737. Uno dei velivoli di Air Mediterranean è già giunto a Forlì", conclude Gilardi.

"Promettiamo quello che facciamo e facciamo quello che promettiamo", rassicura infine il presidente di FA Giuseppe Silvestrini, che ricorda il grande sforzo fatto dopo l'abbandono di Aeroitalia da Forlì per garantire i viaggiatori che avevano acquistato il proprio biglietto. Uno sforzo che, spiega Silvestrini, "è costato milioni di euro, ma questo dimostra la nostra serietà nel campo aeronautico". Anzi, la scelta del partner Air Mediterranean deriva dal fatto che "è una compagnia di cui ci fidiamo e che ha dato un contributo per tamponare la situazione". E, infine, per quanto riguarda i rapporti con Aeroitalia, "se ne stanno occupando gli avvocati, agiamo solo per vederci riconosciuti i diritti indicati nei contratti sottoscritti", conclude Gilardi.