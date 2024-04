Voli "touch and go", due comitati ambientalisti: "Inquinamento e sicurezza, servono risposte"

I comitati ambientalisti "Comitato No Megastore" e "Parents for future" chiedono conto dei contestati voli "tecnici" che per giorni hanno comportato un sorvolo assiduo da parte di un velivolo Boeing 737 sulla città, con decine di atterraggi e immediate ripartenze, i cosiddetti "touch and go". In una loro lettera - firmata anche da Elisa Fiorini, Donatella Piccioni, Remo Mambelli, Giorgio Adamo, Rosanna Parmeggiani e Roberta Rani - si pala di "preoccupazioni diffuse".

Spiega la lettera: "Senza voler solo soffermarci su concetti già espressi che ovviamente condividiamo quali la preoccupazione per il livello di inquinamento dell'aria che abbiamo in città e l'inquinamento acustico, vorremmo chiedere più informazioni e più spiegazioni rispetto a questa pratica che si è autorizzata. Vorremmo capire perché si è ritenuto utile, se non addirittura necessario, offrire spazio e struttura per queste manutenzioni, così come vengono definite. Manutenzioni, che a quanto pare non saranno nemmeno un'eccezione, in quanto, come si legge, l'azienda che se ne occupa ha diversi aerei in attesa posteggiati nei pressi dell'hangar per le attività di controllo e manutenzione".

Ed ancora: "La percezione di parte della cittadinanza è che l'aeroporto non abbia abbastanza voli per sostenersi economicamente, tant'è che l'aereo in manutenzione pare avere spazio libero per diverse ore in diversi giorni. Vorremmo capire come mai si è deciso di accordare quest'attività sopra ai nostri tetti, ai nostri giardini e parchi, perché in una zona così densa abitazioni? Ci verrebbe da sostenere che non sia una zona ideale per questo tipo di attività. Ne riparliamo anche con dati tecnici aggiornati sull'aria che respiriamo mentre avvengono queste operazioni e nelle ore/giorni successivi ma intanto quello che ne verrà fuori ce lo saremo già respirato. Abbiamo dato una stretta all'uso dei camini a legna, all'uso dei barbecue, limitando la cittadinanza di alcune libertà personali, chiedendole quindi un sacrificio, per respirare il combustibile di aerei in manutenzione in aggiunta a quello del normale funzionamento dell'aeroporto?"

Ed infine: "E la sicurezza di queste manovre? È risaputo che decollo e atterraggio sono i momenti più rischiosi del volo, anche per velivoli di linea, ben collaudati, in questo caso quanto incide il fatto che sono manovre di manutenzione di velivoli che non sono attivi? Non sarebbe la prima volta che accadono disastri aerei in zone abitate anche nella nostra Forlì. Insomma tante le perplessità, gli interrogativi, in un momento in cui, essendo entrati in periodo pre elettorale non è possibile nemmeno utilizzare lo strumento dell'interrogazione in Consiglio per avere risposte dirette. Ci auguriamo che dall'amministrazione ci diano ugualmente risposte perché, di essere informati sulle scelte che hanno ricadute sulla salute pubblica, abbiamo tutti i diritti".