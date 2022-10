Affidato ai ragazzi che per anni hanno gestito la Rocca di Cesena, il Campus di Forlì avrà il suo bar: uno 'spazio aperto' con musica ed eventi

Anche l'Università di Forlì avrà il suo "Volume", luogo di aggregazione, bar e locale aperto a tutti. Ad aprirlo il 10 ottobre saranno i ragazzi di Aidoru di Cesena, quelli che, per intenderci, hanno gestito per anni la Rocca Malatestiana, valorizzandola al massimo, e poi hanno avuto in concessione il bar del campus universitario di Cesena e, nello stesso modo, sono riusciti a trasformarlo da semplice bar a spazio aperto con incontri, musica e appuntamenti di studenti, personale e docenti universitari.

E visto che la formula ideata è piaciuta molto all'Università, anche il Campus di Forlì ha chiesto di averne uno simile. Sorgerà dov'era la mensa universitaria, in piazzale Igino Lega, in un corpo a sè stante, con il vantaggio di essere indipendente dagli orari dell'università. Sarà un pubblico esercizio a tutti gli effetti, con un occhio di riguardo, ovviamente, alla comunità universitaria che, in questo modo, potrà organizzare eventi e feste anche in orari diversi da quelli universitari.