Affitti, bollette e assegni di cura: sarà un autunno sempre più a misura di famiglie, fragili e persone anziane

Il prossimo autunno sarà forse il momento più delicato dal punto di vista della fragilità del potere di acquisto delle famiglie, della crisi energetica, del calo dei consumi e dei rincari su bollette e beni di prima necessità. Per fronteggiare questa emergenza e aiutare le famiglie in difficoltà, l'assessorato al welfare del Comune di Forlì sta lavorando a un sistema integrato di contributi e misure di sostegno ancora più ampio, a misura di famiglie, anziani e più deboli. "Partiamo da un primo dato molto importante - spiega l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari -. Nel 2021 i nostri uffici hanno erogato 999 assegni di cura a favore di anziani residenti nel Comune di Forlì, per una cifra complessiva di 1.575.743 euro. Nel 2022, l’impegno di spesa preventivato su questo fronte è ancora più alto e si attesta a € 1.615.743, comprensivi del prezioso contributo di 330mila euro della Fondazione di Cassa dei Risparmi di Forlì".

"Gli assegni di cura sono uno strumento facile ed immediato che consiste in un contributo economico per le famiglie che si prendono cura a domicilio di un anziano non autosufficiente, permettendogli di rimanere, con adeguata assistenza, nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo - continua Tassinari -. La promozione di politiche ed interventi a sostegno delle famiglie con anziani è uno dei tasselli fondamentali del nostro welfare nel tempo, anche grazie alla partnership con la Fondazione, abbiamo potenziato le risorse messe a disposizione delle loro esigenze e di chi decide di mantenere i propri anziani il più a lungo possibile a casa, nel proprio contesto di vita, valorizzando e sostenendo le responsabilità di cura domiciliare dei caregiver".

"Ma non ci sono solo gli assegni di cura. Il nostro sistema di welfare è molto articolato e pronto a rispondere con grande tempismo ad ogni esigenza di fragilità e isolamento sociale - conclude -. Come già successo negli anni passati sono in arrivo contributi per l’affitto e il rincaro delle bollette. Misure concrete ed efficaci per rispondere con rapidità ai bisogni di anziani, disabili, giovani coppie e nuclei in condizioni di difficoltà economica. Ad ogni situazione di welfare è riservato un adeguato strumento di aiuto e un modello di interlocuzione all’avanguardia, perché siamo e saremo sempre al fianco di chi soffre".