Affitti, nuovi aiuti dal Comune: sostegno per quasi 3mila famiglie in difficoltà

La giunta del Comune di Forlì ha presentato le nuove misure straordinarie di solidarietà alimentare e di sostegno alla locazione privata per l'anno 2021. “Misure di sostegno che sono state implementate ed aumentate - illustra l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari, affiancata da Pierluigi Roseti dell’Ufficio Politiche Abitative -. Nel 2020 sono stati erogati contributi per l'affitto a 947 nuclei familiari, nel 2021 contiamo di erogarne per quasi 1400”.

Gli aiuti alle famiglie verranno resi disponibili grazie al combinato disposto di fondi comunali, regionali e statali secondo le cifre che seguono: 504mila euro di fondi regionali che verranno stanziati nelle prossime settimane per i 15 comuni del Distretto forlivese; 300mila euro derivanti dal Decreto Sostegni Bis; 250mila euro - su 500 totali - stanziati dal Comune in seno alla variazione di bilancio approvata nell'ultimo Consiglio Comunale. Altri 200mila euro della suddetta variazione di bilancio, poi, verranno destinati ad un fondo di garanzia che consentirà l'attivazione di fideiussioni del valore unitario di 3mila euro per i primi 18 mesi di vigenza di un nuovo contratto di locazione a canone concordato per un alloggio ubicato nel Comune di Forlì.

Ma non è tutto, altri due interventi verranno attivati: nel mese di settembre verrà emanato un Avviso Pubblico per l'erogazione di buoni spesa pari a 415mila euro circa da cui potranno beneficiare circa 1660 famiglie forlivesi. Infine, è in fase di condivisione con soggetti istituzionali ed organizzazioni rappresentative degli inquilini e dei proprietari immobiliari un protocollo sfratti per morosità incolpevole. "Vogliamo tutelare quelle famiglie che non hanno potuto pagare per problemi di lavoro o di salute - conclude l’assessore Tassinari – abbiamo fotografato la situazione e stiamo cercando di andare incontro alle difficoltà dei nostri concittadini".