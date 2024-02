Affrontare le sfide climatiche attraverso nuove sperimentazioni: Romagna protagonista del progetto "Arcadia"

Anche Romagna Acque partecipa al progetto "Arcadia", che punta alle soluzioni basate sulla natura per l'adattamento climatico. Un consorzio di 43 partner, provenienti da 9 paesi, con un budget di 18.586. 620 euro (di cui 17.562.795 euro attraverso il Programma Horizon Europe), si occuperà per 54 mesi di ingaggiare 5 regioni “model” (l’Emilia-Romagna in Italia, le regioni di Zagabria e Krapina Zagorje in Croazia, la Bassa Austria, la regione di Funen in Danimarca, la regione Skane in Svezia), e tre regioni “fellow” (Plovdiv in Bulgaria, Centru in Romania, Podravje in Slovenia) per accelerare l'adozione delle soluzioni basate sulla natura attraverso lo scambio di conoscenze, dati e analisi, innovazioni, formazione e networking.

La rappresentanza dell'Emilia-Romagna è significativa: "Arcadia" è coordinato da Art-Er e comprende, oltre alla stessa Regione, diversi enti, fra cui appunto Romagna Acque-Società delle Fonti. Altri partner a livello regionale sono Arpae (Agenzia per la prevenzione, ambiente ed energia); il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; il Canale Emiliano-Romagnolo, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, e le aziende Deda Next e Gecosistema. Coinvolte anche la Fondazione Centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici e l’Università di Bologna.

Tra gli obiettivi strategici "co-progettare strategie regionali per accelerare l'adattamento di tipo trasformativo: integrando soluzioni basate sulla natura innovative e immediatamente realizzabili perché ritenute efficaci e di grande impatto sociale". Inoltre "assistere e potenziare le comunità, le amministrazioni pubbliche e le imprese fornendo gli strumenti, le conoscenze e le linee guida necessarie per implementare efficacemente le soluzioni basate sulla natura". Quindi "stimolare la creazione e il trasferimento di conoscenze, sviluppando capacità e competenze all’avanguardia all'interno delle regioni “model” e “fellow”". Infine "promuovere la coerenza e sfruttare le sinergie tra i vari settori, le catene del valore e le leve pubbliche e private dell'innovazione aziendale" e "promuovere l'agenda europea per la ricerca e l'innovazione".

""Arcadia" servirà a creare uno spazio in cui soggetti pubblici e privati, cittadini e organizzazioni, istituti di ricerca e università, possano discutere, progettare e sperimentare nuovi modi per affrontare le sfide climatiche. Le soluzioni basate sulla natura possono portare molteplici benefici simultanei e devono essere implementate e sfruttate”, ha dichiarato Roberto Righetti, direttore di Art-Er. Per realizzare questi obiettivi, "Arcadia" ingaggerà comunità e organizzazioni sociali attraverso 15 laboratori di co-innovazione, garantendo un approccio all'adattamento climatico “bottom-up”, dal basso.

"La vera sfida – aggiunge il professor Giorgio Vacchiano - è coniugare le strategie dell’adattamento con quelle sulla mitigazione, incentivando investitori e fondi a sostenere metodi e strumenti. L’ingaggio delle comunità e la comunicazione è fondamentale ma dall’inizio, in modo che i cittadini possano condividere una visione sistemica del futuro e le azioni da mettere in campo". Si tratta di "un progetto ambizioso - sostiene Prisca Haemers, della Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea -. Il lavoro con le 8 regioni iniziali contribuirà all’obiettivo europeo di accompagnare altre 150 regioni e comunità in Europa lungo la via dell'adattamento. Il nostro approccio prevede un percorso trasformativo regionale, che si discosta dai tradizionali metodi e strumenti. A differenza di questi ultimi, che si concentrano su esempi specifici di soluzioni, il percorso trasformativo enfatizza le capacità e i motori del cambiamento: affronta la resilienza del sistema ambientale con un impegno alla rigenerazione, la resilienza del sistema sociale ed economico con una dedizione all'equità e alla giustizia, la resilienza del sistema di governance con un'attenzione all'inclusione, alla negoziazione, alla solidarietà e al rispetto della diversità”.