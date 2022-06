Agenda Digitale e pari opportunità: al via la seconda edizione di Women in Tech

Aprire alle donne le porte della formazione digitale, tecnologica e scientifica. Perché il mondo del lavoro ha bisogno delle competenze femminili anche in questi ambiti, ma fatica a trovarle a causa del forte divario di genere che parte già nella prima adolescenza e condiziona la scelta degli studi e del lavoro. Questo tema sarà il focus della seconda edizione di Women in tech, il ciclo di eventi organizzato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle attività di Data Valley Bene Comune - l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2020-2025 - per affrontare e contrastare il problema della disparità uomo donna in questo settore.

Forlì farà da apripista con l’appuntamento del 9 giugno dalle ore 15 alle 17.30 al Laboratorio Aperto (in via Valverde 15) che darà inizio al ciclo di incontri, dedicato all’educazione digitale delle bambine e delle giovani donne. Il titolo dell’incontro sarà “Girls in tech - Elementi per una nuova didattica - Come orientare bambine e ragazze allo studio delle materie scientifiche e tecnologiche?” L’appuntamento forlivese, organizzato in collaborazione con il Comune di Forlì, vedrà come ospiti, insieme ad esperte del settore, l’assessora regionale alla Scuola e Agenda digitale e l’Assessore comunale Paola Casara. “E’ molto importante - commenta l’Assessore Casara - valutare e comprendere le motivazioni che sono alla base di disuguaglianze nelle competenze digitali e tecnologiche che, invece, sono più che mai necessarie per accedere al lavoro e per affermarsi professionalmente”. I sei appuntamenti tematici, realizzati in collaborazione con la rete regionale dei Laboratori Aperti, partiranno quindi da Forlì con la possibilità di seguirli in presenza e in diretta online sui canali YouTube e Facebook dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna. Iscrizioni al link https://regioneer.it/mn801o7m