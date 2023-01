Agenti della Polizia Locale nel mirino, l'Ugl: "Si convochi un tavolo ad hoc in Prefettura e Provincia"

"Esprimo la piena solidarietà ai due operatori della polizia locale aggrediti in due occasioni diverse dall'inizio dell'anno. E, oltre alla pericolosità del ruolo che rivestono, gli agenti devono anche sopportare gli effetti di un organico non adeguato e l'esiguità dei mezzi e delle risorse con cui devono fare i conti, contestualmente, ogni giorno". Così il segretario territoriale dell’Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, a commento di quanto accaduto sabato 21 gennaio nella centralissima piazza Saffi a Forlì e il 25 gennaio a Santa Sofia. Per quanto concerne l'episodio avvenuto in centro storico a Forlì, non si è trattata di un'aggressione fisica: il soggetto, già noto alle forze dell'ordine, ha alzato la voce contro il personale in divisa e in futuro risponderà delle violazioni previste dalla legge.

“Da tempo, come sindacato, segnaliamo: la situazione carente dal punto di vista organizzativo, le innumerevoli criticità operative e l'alta pericolosità per gli operatori della Polizia Locale nella nostra provincia - prosegue Lo Giudice -. E purtroppo dobbiamo evidenziare che ad un anno dall'uscita del Comune di Forlì dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni le carenze in vari ambiti soltanto parzialmente risultano attutite e le criticità appaiono semmai esasperate. Nel capoluogo c'è stato un incremento degli agenti, è vero, ma soltanto per l'ambito territoriale urbano. Mentre nell'Unione dei Comuni, una delle più grandi d'Italia, gli agenti della Polizia Locale si trovano costretti a coprire un territorio vastissimo e disomogeneo con pochi mezzi e pochissimo personale”.

“L'ente, oltretutto, non si è ancora dotato di una centrale operativa che possa fornire ausilio e collegamento ai pochi operatori che svolgono servizio esterno ed è priva di ufficiali ed agenti di servizio reperibili che possano concretamente fornire supporto agli uomini e donne quotidianamente sulle strade, chiamati a garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle varie ordinanze in vigore - continua Lo Giudice -. Visto che il problema è sovra comunale, certamente di area vasta, comune a tutti i comuni del versante forlivese della provincia, stiamo valutando la proposta di far costituire un tavolo ad hoc sui problemi della Polizia Locale in prefettura o direttamente in Provincia, dal presidente Enzo Lattuca".