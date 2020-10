Agenti di Polizia distaccati in aeroporto, il Siulp: "Va bene per la partenza, ma servono rinforzi"

“Gli investimenti economici della società di gestione F.A” sono stati molto importanti e tutte le parti in causa, in particolar modo la politica, questa volta hanno remato nella stessa direzione, al fine di superare i numerosi scogli che sembravano ormai insormontabili, soprattutto dopo diversi anni in cui inaffidabili imprenditori avevano investito solo con false promesse. Ora ci auguriamo un ritorno positivo riguardante anche l’indotto e la riassunzione dei tanti lavoratori interessati. E’ chiaro che, come è stato sottolineato, l’emergenza Covid ancora in atto ha rallentato la pianificazione e la programmazione dei voli, ma si spera che al più presto la pandemia possa essere superata e si possa ripartire a viaggiare senza limitazioni", è quanto dice Roberto Galeotti, segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp.

Sulla ripartenza dell'aeroporto, però, resta sul piatto la questione della dotazione della Polizia di Stato. Puntualizza Galeotti: “Dopo aver risolto anche la questione dei Vigili del Fuoco, rimane solo un ostacolo da superare: la presenza della Polizia di Stato. Infatti, ora che l’aeroporto è diventato operativo, dovrà essere obbligatoriamente presidiato dalla Polizia, come previsto dalla normativa e a cui sono demandati in modo esclusivo i controlli di frontiera e di supervisione. In questa prima fase, sono stati aggiornati una dozzina di agenti che operano presso la Questura di Forlì e il Commissariato di Cesena, i quali sulla carta sono già operativi per essere impiegati al fine di permettere standard di sicurezza adeguati alle sempre più stringenti normative vigenti sulla sicurezza aeroportuale. Ma è bene ribadire che dovranno essere per forza sostituiti con rinforzi nei rispettivi reparti, in quanto l’organico della Questura e del Commissariato è da tempo in sofferenza e la mancata sostituzione vorrebbe dire il collasso, per esempio, del controllo del territorio, della sala operativa e dell’ufficio immigrazione”.

Chiosa il Segretario del Siulp Forlì Cesena: “Ci appelliamo, in questo momento di grande sensibilità e impegno, alle istituzioni coinvolte al fine di sollecitare immediatamente un considerevole incremento di personale della Polizia di Stato (almeno una ventina di nuovi agenti), al fine di continuare a esprimere, in ogni ambito, adeguate risposte ai sempre più elevati bisogno di sicurezza dei cittadini".