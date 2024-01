Gli agenti della Polizia impegnati in due operazioni antidroga, controlli in auto e in un'abitazione

Nei giorni scorsi due distinte operazioni antidroga svolte dalla Polizia di Stato di Forlì hanno portato alla segnalazione in Prefettura di due giovani trovati in possesso di cocaina ed hashish. Nella giornata di lunedì (22 gennaio) nel quartiere Ca’ Ossi, durante i servizi volti al contrasto del traffico di sostanza stupefacenti nei principali luoghi di aggregazione cittadina, soprattutto locali e luoghi di intrattenimento, personale della Squadra Mobile ha proceduto al controllo di un giovane, che nei giorni precedenti era stato visto mentre entrava e usciva presso numerosi bar cittadini.

Il giovane, fermato poco prima di salire sulla propria autovettura, è apparso subito molto agitato e denotava evidenti segni di nervosismo; alla richiesta dei poliziotti se deteneva stupefacenti, lo stesso consegnava spontaneamente un involucro contenente hashish del peso lordo di 3,60 grammi, mentre invitato a scendere dal veicolo lasciava cadere a terra due involucri di plastica termosaldata bianca contenenti cocaina del peso lordo complessivo di. 1,09 grammi. Il giovane è stato condotto in Questura ed è stato quindi sanzionato per detenzione di stupefacenti ad uso personale e segnalato alla Prefettura.

Nel corso di un intervento svolto in zona di Vecchiazzano e a seguito di numerose segnalazioni circa la possibile presenza di stupefacente all’interno di un’abitazione, i poliziotti della Squadra Mobile hanno svolto un controllo dell’immobile. Una volta all’interno sono state identificate due persone, il proprietario e l’affittuario, quest’ultimo cittadino straniero. Durante le attività, all’interno della camera da letto in uso al cittadino straniero, è stato rinvenuto un involucro di plastica contenente cocaina. L’uomo è stato quindi segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale. Il proprietario invece, tenuto conto che non ha presentato alcuna dichiarazione, verrà sanzionato per omessa segnalazione in Questura della presenza di un cittadino straniero e rischia una sanzione fino a 1.100 euro.