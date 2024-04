Un'agenzia immobiliare ha deciso di nascere nelle zone colpite dall'alluvione, rimettendo a posto un locale devastato

Se da una parte incombe il rischio di diradamento dei servizi nel quartiere Romiti, con l'ultimo pezzo che lascia viale Bologna rappresentato da Campagna Amica, c’è chi sempre in viale Bologna, al civico 33, ha sfidato (e battuto) l’alluvione per creare una nuova attività lavorativa e per mettersi al servizio degli alluvionati. È la storia di Andrea Ballardini e di Paolo Calà, fondatori di Kleo, agenzia immobiliare e studio tecnico che ha la sede in viale Bologna 33 e che inaugurerà sabato alle 14. L’agenzia, che conta altre sei persone, è nata ufficialmente il 27 dicembre 2023, ma soltanto in questi giorni potrà avere gli uffici, perché nei mesi scorsi erano ancora inagibili dopo essere stati colpiti dall'alluvione dello scorso maggio.

“Abbiamo deciso di puntare su questo ufficio perché ha un’enorme visibilità – spiega Paolo Calà – e per renderlo agibile c’è stato un lungo lavoro che abbiamo fatto insieme al proprietario. Sono stati cambiati i pavimenti, tutto l’impianto elettrico, le caldaie e abbiamo pulito la corte e tutte le zone colpite dal fango. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto e non vediamo l'ora di inaugurare i nostri uffici. La nostra idea è stata di scegliere un ufficio in zona Romiti per rilanciare questa zona ed infatti con la nostra agenzia diamo una mano alle persone colpite dall’alluvione con le pratiche burocratiche ed inoltre vogliamo dare un contributo per far tornare questo quartiere alla normalità”.

L'inaugurazione è previsto per le ore 14. Ci sarà un piccolo rinfresco, musica e tanta voglia di festeggiare insieme. Inoltre alle 16 sarà il momento del taglio del nastro con l’intervento del Sindaco Zattini. "Siamo la prima nuova attività che apre in una delle zone colpite dall’alluvione, noi ci crediamo fortemente e siamo molto felici di questa scelta, speriamo di poter mandare un messaggio positivo di valorizzazione e ripresa del quartiere", spiega sempre Ballardini.