Coronavirus, al Classico più studenti della stessa classe positivi: scatta la quarantena

Sono 91 in più rispetto a lunedì quelli del comprensorio di Cesena, mentre in quello di Forlì se ne contano 37, 24 dei quali con sintomi

Il Cesenate ha più del doppio dei contagi da covid-19 del Forlivese. Sono 91 in più rispetto a lunedì quelli del comprensorio di Cesena, mentre in quello di Forlì se ne contano 37, 24 dei quali con sintomi. Questa la distribuzione per territorio: quattro a Bertinoro, ventisette a Forlì, due a Forlimpopoli, due a Modigliana, 1 a Predappio e 1 a Santa Sofia. Diversi i casi in ambito scolastico. Dopo la positività di quattro studenti è stata disposta la quarantena in una classe del liceo classico "Morgagni", con tampone di controllo al decimo giorno. In quarantena è finita anche una classe della primaria "Melozzo", mentre è stato disposto il tampone di controllo per una sezione della media "Palmezzano" e del liceo classico. Positivo anche un docente dell'istituto "Saffi-Alberti", con tampone di verifica per le classe interessate. I guariti in provincia sono 102.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 977 casi in più rispetto a lunedì,su un totale di 29.701 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono 16.134 tamponi molecolari, 298 test sierologici e13.567 tamponi rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da lunedì è del 3,2%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 438 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 302 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 480 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di martedì è 42 anni.

Sui 438 asintomatici, 290 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 26 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con gli screening sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 108 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 274 nuovi casi; poi Modena (151) e Rimini (117), quindi, Reggio Emilia (85), Piacenza (61), Imola (53); a seguire Ravenna (47), Ferrara (42) e Parma (17). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 803 in più rispetto a lunedì e raggiungono quota 176.359. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a martedì sono 42.884 (+129 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.731 (+155), il 94,9% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 45 nuovi decessi, che aggiorna il totale a 9.914. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-1 rispetto a lunedì), 1.971 quelli negli altri reparti Covid (-25).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, oltre che gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni. Da martedì, oltre alle nuove forniture di dosi di Moderna e Pfizer-Biontech, si aggiungono anche quelle di AstraZeneca. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. Con la nuova versione aggiornata è possibile sapere anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle 15 di martedì sono state somministrate complessivamente 2.671 su un totale di 266.530 dosi, di cui 121.389 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Ambito scolastico

Si contano in ambito scolastico 13.695 casi dal 14 settembre, pari al 7,2% sul totale: 1390 nella fascia 0-3 anni, 462 nella fascia 3-5 anni (scuola d'infanzia), 4.251 nella fascia 6-10 (scuola primaria), 3.448 nella fascia 10-13 (scuola media) e 4.144 nella fascia 13-18 (scuole superiori). Dal 22 gennaio al 5 febbraio si sono registrati 2.254 casi di positività. Sono invece 2.380 i docenti risultati positivi: 486 nei nidi, 211 nella scuola d'infanzia, 761 nella scuola primaria, 402 nella scuola media e 520 nelle scuole superiori. Dal 22 gennaio al 5 febbraio si sono registrati 399 casi di positività.