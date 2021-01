Coronavirus, si alza il numero delle vittime. I nuovi contagiati sono 51: una classe in quarantena

Si attenua la curva dei nuovi contagiati nel comprensorio di Forlì-Cesena, ma si alza quella delle vittime. Sono infatti sei i decessi, quattro dei quali nel Forlivese: si tratta di un 80enne ed un 88enne di Meldola, di un 82enne di Castrocaro e di un 88enne di Forlì. In provincia si contano 116 positivi (due non residenti) e 96 guariti in più rispetto a martedì. Nel Forlivese vi sono 51 infettati in più, 41 dei quali sintomatici, di cui sei a Bertinoro, cinque a Castrocaro, uno a Civitella, tre a Dovadola, trenta a Forlì, quattro a Forlimpopoli e due a Meldola. L'Igiene pubblica di Forlì ha comunicato la positività di uno studente che frequenta una scuola primaria di Meldola (per i compagni di classe è stato disposto il tampone di controllo). In quarantena invece una classe della scuola dell'infanzia "Quadrifoglio" di Forlì, dove è risultata positiva una maestra.

In Emilia Romagna

Si sono registrati 1.178 positività in più rispetto a martedì, su un totale di 15.833 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 557 test sierologici e 7.980 tamponi rapidi effettuati). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,4%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 619 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 290 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 361 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è 47,1 anni. Sui 619 asintomatici, 364 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 48 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 17 con gli screening sierologici, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 182 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 205 nuovi casi; a seguire Reggio Emilia (168), Rimini (166), Ferrara (144), Ravenna (143); poi Piacenza (86), Modena (79), Cesena (61). Quindi il territorio di Forlì (54), Parma (40) e infine Imola (32). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a mercoledì sono 57.980 (-2.212 rispetto a martedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.072 (-2.153), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 229 (-8 rispetto a martedì), 2.679 quelli negli altri reparti Covid (-51).

Decessi

Questi i nuovi decessi in regione: 6 a Piacenza (tre donne di 88, 89 e 94 anni, e tre uomini di 72, 84, 96 anni), 2 in provincia di Parma (una donna di 89 anni e un uomo di 77 anni), 3 in provincia di Reggio Emilia (tutti uomini rispettivamente di 85, 86 e 91 anni); 11 nel modenese (5 donne una di 84, una di 86 e tre di 88 anni – e 6 uomini: uno di 70, uno di 71, due di 79, uno di 85 e uno di 87 anni); 22 in provincia di Bologna (10 donne una di 69, una di 78, due di 81 anni, una di 88 anni, due 90enni, una di 91, una di 93 e una di 95 anni, e 12 uomini di 63 anni, 69, 73, 74, 77, 82, 84, 85, 90, due di 93 anni e uno di 94 anni); 3 nel ferrarese (due donne di 75 e 92 anni, e un uomo di 83 anni); 9 in provincia di Ravenna (4 donne di 53, 75, 78 e 91 anni, e 5 uomini, rispettivamente di 56, 80, 81, 86, 90 anni). Infine, si segnala il decesso di un uomo di 71 anni diagnosticato dall’Ausl di Bologna ma residente in provincia di Macerata. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 8.520.