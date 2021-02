Coronavirus, altre cinque vittime tra gli anziani nel Forlivese: tre morti a Meldola

Questi i numeri comunicati mercoledì pomeriggio dalla Prefettura, che ha conteggiato in tutta la provincia 110 positivi in più rispetto a martedì, ma anche 112 guariti

Sono 51 i nuovi contagiati al covid-19 nel Forlivese. Questi i numeri comunicati mercoledì pomeriggio dalla Prefettura, che ha conteggiato in tutta la provincia 110 positivi in più rispetto a martedì, ma anche 112 guariti. Sono sei i decessi, cinque dei quali nel comprensorio di Forlì: due in città (un 73enne ed un 86enne) e tre a Meldola (un 78enne e due donne di 86 e 88 anni). Questa la distribuzione dei nuovi casi: 1 Bertinoro, 42 Forlì, 6 Forlimpopoli, 1 Galeata, 1 Meldola ed 1 Predappio.