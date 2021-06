Coronavirus, solo due nuovi contagi in città. In provincia ci sono 70 guariti

Complessivamente si contano 70 guariti, mentre non risultano decessi

Sono 14 i nuovi contagiati al covid-19 in provincia di Forlì-Cesena. Questi i numeri comunicati dalla Prefettura in merito all'andamento dell'epidemia da coronavirus. Di questi, quattro se ne contano nel Forlivese: sono risultati positivi due tamponi a Forlì, uno a Civitella ed uno a Santa Sofia. Il maggior numero di casi è stato riscontrato a Cesena, sei. Complessivamente si contano 70 guariti, mentre non risultano decessi.