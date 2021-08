Ritorno dalla vacanza in montagna col covid, il sindaco tranquillizza: "Asintomatici o lievi malesseri"

Sono 37 i contagiati al covid-19 a Modigliana, con 134 persone in isolamento fiduciario. "La notizia relativa allo sviluppo di una forte diffusione del Covid a Modigliana, al rientro da una vacanza in Val d'Aosta di un gruppo di giovanissimi, ha ingenerato preoccupazione ed ha avuto una ampia diffusione per le conseguenze che ha determinato - esordisce il sindaco Jader Dardi -. Per fortuna le informazioni che ho ricevuto parlano di persone asintomatiche o con lievi sintomi e sono già programmati tamponi di controllo che mi auguro possano dare esito negativo, riducendo il numero delle persone in isolamento fiduciario".

La vicenda ha avuto un'eco importante su tanti mezzi di comunicazione e mercoledì mattina, una troupe di Rai del TgR Regione ha girato un servizio su Modigliana. "Ho voluto sottolineare quanto è stato fatto nel nostro comune per contrastare la diffusione del virus, dal centro per le vaccinazioni alla tenda per i tamponi ed ho rinnovato l'invito affinché le persone scelgano di vaccinarsi e mantengano alta la attenzione, rispettando le indicazioni a difesa della nostra salute", conclude il primo cittadino.