Coronavirus, meno di 40 contagiati nel Forlivese. Oltre 100 guariti in provincia

Sono 36 i nuovi positivi al covid-19 nel Forlivese. Rispetto a mercoledì se ne contano quattro in più a Bertinoro, cinque a Castrocaro, quattro a Dovadola, diciassette a Forlì, uno a Forlimpopoli, uno a Meldola, due a Rocca San Casciano, uno a Santa Sofia ed uno a Tredozio. L'igiene Pubblica di Forlì ha comunicato un solo caso positivo in ambito scolastico: si tratta di un alunno della primaria di Santa Maria Nuova di Bertinoro. Per la classe è stata disposta la quarantena.

A livello provinciale la curva dei contagi resta sempre sopra quota 100, con 106 nuovi infettati (quattro dei quali fuori ambito) e 116 guariti. Sono invece due le vittime, tutte nel Cesenate:si tratta di una 91enne di Gatteo ed una 86enne di Cesena.