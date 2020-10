Coronavirus, il bollettino domenicale: aumentano le richieste di tampone dai medici di famiglia

Sono 37 le nuove positività da covid-19 nel Forlivese. Questo quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Prefettura di Forlì-Cesena sull'andamento della pandemia aggiornato a domenica e che tiene conto anche degli otto casi in ambito scolastico comunicati dall'Ausl Romagna. Tra i contagiati, 26 manifestavano sintomi. Tra i casi, diciannove sono risultati positivi dopo il tampone eseguito su richiesta del medico di famiglia per sintomi, uno è risultato positivo di rientro dalla Francia, mentre sedici per contatto stretto con casi positivi.

Questa la distribuzione dei casi: diciannove sono di Forlì, due a Predappio, cinque a Forlimpopoli, uno a Castrocaro, uno a Santa Sofia, otto a Bertinoro e uno a Meldola. Altri casi sono stati accertati per persone provenienti da fuori territorio forlivese. In tutta la provincia, secondo sempre i dati diffusi dalla Prefettura, i nuovi casi totali sono 52 (15 nel territorio cesenate). Non si segnalano decessi per o con covid-19, mentre le persone guarite sono 6.

Come comportarsi in caso di sintomi

In caso di sintomi sospetti, non bisogna recarsi nell'ambulatorio del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera scelta, ma contattarli telefonicamente. Non bisogna recarsi al Pronto Soccorso e nemmeno negli sportelli o i servizi dell'Ausl della Romagna. Occorre privilegiare il contatto telefonico (118, 800 033 033 Numero Verde Servizio Sanitario Regionale e 1500 del Ministero della Salute). Gli ambulatori della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) resteranno chiusi su tutto il territorio aziendale fino a nuovo avviso. Il servizio è stato potenziato telefonicamente (800 533 118, seguito dal numero della sede desiderata). All’insorgere di febbre, tosse, dolori muscolari diffusi, alterazione gusto e olfatto, bisogna subito chiamare al telefono il proprio medico di famiglia.