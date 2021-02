Coronavirus, docente positivo al Classico: tamponi in diverse classi. Altre vittime in provincia

L'Igiene Pubblica ha disposto la quarantena per una classe della scuola d'infanzia di Carpinello, a seguito della positività di un bambino

Sono un 52 i nuovi contagiati al covid-19, 43 dei quali con sintomi, prevalentemente da contatti familiari. Questa la distribuzione: 3 Bertinoro, 4 Dovadola, 37 Forlì, 3 Forlimpopoli, 1 Predappio e 4 Modigliana. Alto il numero dei nuovi positivi nel Cesenate, che torna a sfiorare quota 100, con 94. I guariti in tutta la provincia sono 140. Sono sette le morti riconducibili al virus, quattro delle quali nel comprensorio di Cesena. Nel Forlivese le vittime sono un 91enne di Forlì, un 71enne di Predappio ed un 83enne di Castrocaro. In ambito scolastico si registrano sette nuovi casi.

Scuole

L'Igiene Pubblica di Forlì ha disposto la quarantena per una classe della scuola d'infanzia di Carpinello, a seguito della positività di un bambino, mentre è sufficiente il tampone di controllo per una sezione del liceo scientifico "Fulcieri Paulcci Di Calboli", per una delle primarie "La Nave" e "Aurelio Saffi" e due della primaria "Anello Rivalti". Tampone di controllo anche per alcuni classe e parte del personale scolastico del liceo classico "Morgagni" dopo la positività riscontrata ad un docente.

In Emilia Romagna

in Emilia-Romagna si sono registrati 1.051 casi in più rispetto a domenica, su un totale di 10.269 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 52 test sierologici e 2.477 tamponi rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da domenica è del 10,2%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 464 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 288 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 465 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di lunedì è 44 anni. Sui 464 asintomatici, 274 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 30 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 con gli screening sierologici, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 140 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 259 nuovi casi; poi Modena (176), Reggio Emilia (120), Cesena (98), Rimini (93) e Parma (84); seguono Ravenna (58), Forlì (57), Imola (46), Ferrara (44), e infine Piacenza (16).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani: il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. Con la nuova versione aggiornata è possibile sapere anche quante sono le seconde dosi somministrate e, quindi, il numero totale delle persone vaccinate. Alle 17 sono state somministrate 204.941 dosi di vaccino, di cui 7.744 lunedì. Complessivamente, le persone vaccinate, cioè coloro che hanno ricevuto anche il richiamo, sono 73.772.