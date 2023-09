Terremoto, altre lievi scosse sull'Appennino. E nelle prossime ore attesi anche temporali

E' di magnitudo 2.4 Richter la scossa più intensa registrata venerdì mattina alle 7.17 dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nella zona tra Marradi e Tredozio, epicentro da lunedì di uno sciame sismico iniziato nella nottata tra domenica e lunedì con un terremoto di magnitudo 3.4 Richter, ma che ha avuto il suo picco con il movimento tellurico di magnitudo 4.9 delle 5.10 avvertito non solo in Romagna e Toscana, ma su buona parte del Nord e Centro Italia. Dalla nottata tra giovedì e venerdì alle 12 i sismografi dell'Ingv hanno registrato 36 scosse strumentali, tutte deboli e non percepite dalla popolazione. L'attività sismica lungo l'Appennino Tosco-Romagnolo continua, mentre a Tredozio prosegue l'attività scolastica nella tendopoli allestita in paese.

Nel frattempo si guarda anche al cielo. Nelle prossime ore sono previste delle piogge, che nella serata di sabato potranno assumere carattere di rovescio o temporale, risultando localmente di forte intensità. Domenica mattina sono attesi residui addensamenti con precipitazioni anche a carattere di rovescio, mentre dal pomeriggio è previsto un esaurimento dei fenomeni, con lieve aumento della nuvolosità in tarda serata sul settore orientale. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un campo di relativa alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato sull'intera regione. Solo nella giornata di giovedì correnti atlantiche dovrebbero portare a lievi annuvolamenti alti e stratificati ma senza precipitazioni".