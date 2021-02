Coronavirus, si allarga il focolaio alla casa di riposo "Madonna del Cantone": si potenzia l'assistenza

Si allarga il focolaio nella casa di riposo "Madonna del Cantone" di Modigliana. "Sono risultati positivi al tampone 16 ospiti nella struttura, alcuni asintomatici, altri con sintomi e febbre, ma senza difficoltà respiratorie - aggiorna il sindaco Jader Dardi -. Lunedì pomeriggio l'equipe medica del servizio di igiene, ha visitato i tutti pazienti effettuando alcuni altri tamponi a pazienti che erano già risultati negativi, ma che presentano evidenti sintomi da Covid. Ho potuto parlare coi medici dell'equipe che hanno effettuato le visite, i quali, in piena collaborazione con la struttura, hanno predisposto tutti gli adempimenti che prevedono anche un potenziamento della assistenza infermieristica".

"Si tratta di persone alcune delle quali "con fragilità molto alta" e con patologie pregresse e per due ricoverati è stato suggerito il trasferimento presso una struttura Covid per anziani appositamente predisposta ed in grado di fornire una continua assistenza sanitaria - prosegue Dardi -. Gli operatori sottoposti a tampone sono risultati negativi e nei prossimi giorni verranno intensificate le attività di monitoraggio per tutti gli ospiti e gli operatori della struttura".