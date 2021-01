Coronavirus, il bollettino di domenica: tre morti nel Forlivese, contagi in aumento

La curva dei contagi anche nel bollettino di domenica punta verso l'alto. Dagli 83 di sabato si contano 98 contagiati in più nel Forlivese (73 sintomatici), dato inferiore ai 174 casi del riminese e 125 del ravennate, ma di poco superiore agli 86 del cesenate (65 sintomatici). Questa la distribuzione dei casi: Bertinoro 1, Castrocaro 2, Civitella 4, Dovadola 2, Forlì 78, Forlimpopoli 6, Meldola 2, Portico e San Benedetto 2 e Predappio 1. Sono tre i decessi in provincia, tutti nel Forlivese: si tratta di una 78enne di Bertinoro, di una 91enne di Forlì e di una 95enne di Meldola. Il numero di guariti, 213, supera quello dei nuovi contagiati, 185 (uno fuori ambito).

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.437 casi in più rispetto a sabato, su un totale di 14.723 tamponi (12.110 molecolari e 2.613 antigenici rapidi) e 145 test sierologici. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da sabato è dell’9,7%. Da venerdì, infatti, a livello nazionale viene preso in considerazione il numero complessivo di tamponi fatti, molecolari e rapidi, anche base di raffronto dei nuovi positivi. Lo stesso avviene nelle regioni.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 690 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 334 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 588 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di domenica è 46,8 anni. Sui 690 asintomatici, 413 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 83 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 35 con gli screening sierologici, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 147 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 240 nuovi casi, poi Bologna (214), Rimini (174), Reggio Emilia (169) e Ravenna (125). Seguono Piacenza (100), Forlì (98), Cesena (87); quindi Parma (75) e il Circondario Imolese (58).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.844 in più rispetto a sabato e raggiungono quota 138.411. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a domenica sono 54.381 (-448 rispetto a sabato). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 52.068 (-472), il 95% del totale dei casi attivi.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 8.746. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (+3 rispetto a sabato), 2.529 quelli negli altri reparti Covid (+21).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani: il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale on line, sul nuovo portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. Alle 15 sono state vaccinate in totale 115.527persone.