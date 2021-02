Coronavirus, 149 nuovi contagiati in provincia. Nel Forlivese due morti

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.488 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 29.053 tamponi eseguiti (14.462 tamponi rapidi) nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 255 test sierologici)

Sono 149 i nuovi positivi al covid-19 In provincia di Forlì-Cesena, mentre i guariti sono 165. Questa la distribuzione dei casi nel Forlivese, 44 con sintomi: 3 a Bertinoro, 1 Castrocaro, 1 Civitella, 47 Forlì, 6 Forlimpopoli, 1 Galeata, 2 Meldola e 1 Santa Sofia. Due i decessi riconducibile al virus, un 86enne di Tredozio (mortr avvenuta il 3 gennaio, ma notificata sabato) ed una novantenne meldolese.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.488 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 29.053 tamponi eseguiti (14.462 tamponi rapidi) nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 255 test sierologici). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da venerdì è del 5,1%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 558 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 465 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 518 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di sabato è 42,6 anni. Sui 558 asintomatici, 314 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 76 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 18 con gli screening sierologici, 13 tramite i test pre-ricovero. Per 137 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 364 nuovi casi e Modena (236); poi Rimini (147), Parma (143), Ravenna (120), il circondario di Imola (104), Reggio Emilia (100), Piacenza (71) e Ferrara (55). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.880 in più rispetto a venerdì e raggiungono quota 185.756.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sabato sono 38.578 (-1.428 rispetto a venerdì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 36.518 (-1.427), il 94,6% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 36 nuovi decessi, che aggiornano il totale a 10.085. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 171 (-4 rispetto a venerdì), 1.889 quelli negli altri reparti Covid (+3).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, oltre che gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. Con la nuova versione aggiornata è possibile sapere anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle 15 di sabato sono state somministrate complessivamente 2.371 dosi, per un totale di 283.871 dosi (125.842 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale).