Covid, lieve crescita dei contagi nel Forlivese. Un'altra vittima alla 'Madonna del Cantone'

Sono 69, di cui 60 con sintomi, in lieve crescita rispetto a venerdì, i nuovi contagiati al covid-19 nel Forlivese. Il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha comunicato il quinto decesso dall'inizio del focolaio alla casa di riposo "Madonna del Cantone": si tratta di una persona di 92 anni. Il primo cittadino ha altresì comunicato che "l'esito dei tamponi effettuati giovedì agli operatori sono risultati tutti negativi, così come quelli di due ospiti. Sono invece stabili e asintomatici le altre persone ancora positive".

Sono sette gli studenti risultati positivi, ma nessuna classe è finita in quarantena: due casi in classi differenti sono stati riscontrati al liceo scientifico "Fulcieri Paulicci De Calboli", uno alla scuola media di Forlimpopoli, uno all'istituto tecnico aeronautico "Baracca", due in classi differenti della primaria "De Amicis" ed un altro all'istituto tecnico industriale "Marconi".

Quanto alla mappa dei contagi in Romagna, ne sono stati contagiati 80 nel Cesenate, 118 nel Ravennate e 179 nel Riminese. Ben più alti i dati nel territorio emiliano, con la provincia di Bologna a quota 517 e quella di Modena a 261. Seguono Reggio Emilia (146), Parma (112), Imola (109), Ferrara (69) e infine Piacenza (64).

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.724 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 31.943 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (16.881 tamponi molecolari), a cui si aggiungono 636 test sierologici. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da venerdì è del 5,4%.Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 692 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 450 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 762 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di sabato è 40,8 anni. Sui 692 asintomatici, 413 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 61 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 20 con gli screening sierologici, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 186 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 1.489 in più rispetto a venerdì e raggiungono quota 198.733. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sabato sono 35.133 (+212 rispetto a venerdì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 33.058 (+220), il 94,1% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 23 nuovi decessi, che aggiornano il totale a 10.304. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 176 (-7 rispetto a venerdì), 1.899 quelli negli altri reparti Covid (-1).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su (dal 1^ marzo prenotazioni aperte anche per quelle dagli 80 agli 84 anni). Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento, https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle 15 di sabato sono state somministrate 3.660 dosi su un totale di 320.555 (130.104 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale).