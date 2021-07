Coronavirus, oltre 500 nuovi positivi in Emilia Romagna. Nel Forlivese 17 contagiati

Sono 39 i nuovi contagiati al covid-19 in provincia di Forlì-Cesena. Nel forlivese si registrano 12 positivi in città, 3 a Bertinoro ed uno a Modigliana e Rocca San Casciano. Di questi 11 avevano sintomi. I guariti in provincia sono 12. In Emilia-Romagna si sono registrati 544 casi in più rispetto a giovedì, su un totale di 24.658 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (10.451 tamponi molecolari). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da giovedì è del 2,2%.

Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 116 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 149 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 214 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di venerdì è 31,9 anni.

Sui 116 asintomatici, 64 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 2 tramite screening sierologico, 23 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con i test pre-ricovero. Per 25 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 83 in più rispetto a giovedì e raggiungono quota 373.860.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a venerdì sono 6.490 (+460 rispetto a giovedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.279 (+444), il 96,7% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si è registrato un nuovo decesso: si tratta di una donna di 99 anni di Parma. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione restano quindi 13.282. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+1 rispetto a giovedì), 197 quelli negli altri reparti Covid (+15).