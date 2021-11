Coronavirus, il bollettino di giovedì: 66 nuovi positivi ed una vittima in provincia. 12 casi in città

Sono 66 i nuovi contagiati al covid-19 in provincia di Forlì-Cesena. Nel bollettino di giovedì viene comunicato anche un altro decesso in provincia, una 87enne di Roncofreddo. Nel Forlivese i positivi in più sono 30, 27 dei quali sintomatici: 12 Forlì, 5 Santa Sofia, 4 Forlimpopoli, 3 Bertinoro, 3 Meldola, 2 Civitella e 1 Rocca San Casciano. I guariti sono 44. In Emilia-Romagna si sono registrati 328 casi in più rispetto a mercoledì, su un totale di 29.677 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (15.134 tamponi molecolari e 14.543 test antigenici rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da mercoledì è dello 1,1%.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 68 nuovi casi, Ravenna con 46, seguite da Cesena (36). Poi Forlì (30), Reggio Emilia (27), Rimini (26), Modena (24), Piacenza (23), Ferrara (22), Circondario imolese (21), infine Parma con 5 nuovi casi. Dei nuovi contagiati, 130 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 137 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 187 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di giovedì è 42,7 anni. Sui 130 asintomatici, 79 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 con lo screening sierologico, 24 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con i test pre-ricovero. Per 21 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 253 in più rispetto a mercoledì e raggiungono quota 412.380. I casi attivi, cioè i malati effettivi, giovedì sono 7.566 (+ 69). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.231 (+79), il 95,5% del totale dei casi attivi.

Oltre all'87enne di Roncofreddo, si registrano altri cinque decessi: uno a Parma (un uomo di 88 anni), uno nel Modenese (una donna di 59 anni), uno in provincia di Bologna (una donna di 94 anni), uno nel Ferrarese (un uomo di 75 anni) ed uno in provincia di Ravenna (una donna di 83 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.614. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 (+8 rispetto a mercoledì), 297 quelli negli altri reparti Covid (-18).