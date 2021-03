Coronavirus, il bollettino di sabato: lieve calo dei nuovi contagi, ma il Forlivese resta sopra quota 100

Sono 355 i nuovi contagiati al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Il virus continua a correre soprattutto nel Cesenate, dove sono stati conteggiati 243 casi in più rispetto a venerdì. Nel comprensorio Forlivese invece sono stati 112 i nuovi positivi, 85 dei quali sintomatici, dato più basso in Regione dopo Piacenza con 69. Sul resto dell'Emilia Romagna la provincia di Bologna si conferma "maglia nera" con 852 positivi, a seguire il Modenese con 610, il Reggiano con 334, il Riminese con 246, il Ravennate con 219, il Parmense con 203, il Ferrarese con 201 e il territorio di Imola con 143.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 3.232 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 36.607 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore ( 20.832 tamponi molecolari), a cui si aggiungono 641 test. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da venerdì è del 8,8%. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.369 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 649 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 860 sono stati individuati all'interno di focolai già noti.

L'età media dei nuovi positivi di sabato è 42 anni. Sui 1.369 asintomatici, 657 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 72 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 75 con gli screening sierologici, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 556 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.073 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 213.413.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a venerdì sono 52.442 (+2.134 rispetto a sabato). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 49.414 (+2.034), il 95 % del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 25 nuovi decessi, che aggiorna il totale a 10.746. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 275 (+9 rispetto a venerdì), 2.753 quelli negli altri reparti Covid (+91).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, poi gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il 1^ marzo. Poi il personale scolastico e le forze dell'ordine. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all'argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 467.897 dosi; sabato, sempre a quell'ora, 11.209, e le aziende proseguono per l'intera giornata. Sul totale, 151.823 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.