Coronavirus, casi attivi raddoppiati in una settimana: quattro i ricoverati, 5 paesi 'covid free'

Nell'ultima settimana hanno contratto il virus in 89, mentre sono 18 coloro che sono stati dichiarati guariti

In una settimana sono praticamente raddoppiati il numero di casi attivi al covid-19 nel Forlivese. Dai 78 del 19 luglio il comprensorio di Forlì conta ben 149 persone alle prese col covid, quattro delle quali ricoverate con sintomi. Nell'ultima settimana hanno contratto il virus in 89, mentre sono 18 coloro che sono stati dichiarati guariti. Forlì da lunedì scorso conta 58 nuovi positivi, col numero di casi attivi balzato da 40 a 90 (86 in isolamento domiciliare).

Sono solo cinque i paesi "covid free": su tratta du Dovadola, Galeata, Portico, Premilcuore e Rocca San Casciano. Bertinoro registra sette nuovi contagi, che aggiorna il numero di positivi in isolamento domiciliare a 10. Solo due nuovi positivi a Castrocaro, che ha visto scendere da 11 a 7 i casi attivi. Situazione invariata a Civitella, con 2 positivi in isolamento domiciliare, mentre a Forlimpopoli vi sono stati quattro nuovi contagi, con un complessivo di sette persone in isolamento domiciliare.

In sette giorni Modigliana ha visto altri 11 contagi, col numero di casi attivi salito a 16. Predappio conta un positivo così come Tredozio, mentre sono quattro i positivi in isolamento domiciliare a Santa Sofia. Complessivamente dall'inizio dell'epidemia si sono registrati nel Forlivese 17.276 positivi, con 16.642 guariti e 485 vittime.