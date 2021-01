Coronavirus e contagi, nuova accelerazione nel Forlivese. Altre vittime in provincia

Torna ad alzarsi anche nel Forlivese la curva dei nuovi contagiati al covid-19. Ne sono stati riscontrati 87 in più rispetto a venerdì, 71 dei quali con sintomi. Si contano altri decessi in provincia, cinque dei quali sul territorio cesenate: una 86enne di Cesena, una 82enne di Cesena, un uomo di 86 anni e una 85enne di Cesenatico, ed infine un 88enne di Bagno di Romagna.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.674 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 20.812 tamponi (15.172 molecolari e 5.640 antigenici rapidi) e 603 test sierologici eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da venerdì è dell’8%. Da venerdì, infatti, a livello nazionale viene preso in considerazione il numero complessivo di tamponi fatti, molecolari e rapidi, anche base di raffronto dei nuovi positivi. Lo stesso avviene nelle regioni.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 746 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 471 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 729 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di sabato è 47 anni. Sui 746 asintomatici, 458 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 76 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 19 con gli screening sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 189 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sabato sono 55.280 (-230 rispetto a venerdì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 52.541 (-227), il 95% del totale dei casi attivi. I decessi sono saliti a 8.705 dall'inizio dell'epidemia.

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani: il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale on line, sul nuovo portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. Alle 16 sono state vaccinate 113.064 persone, 3.785 le somministrazioni sabato a quell’ora.