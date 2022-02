Covid, dall'inizio dell'epidemia oltre 109mila contagi in provincia. Calano i casi attivi, nel forlivese sono più di 12mila

Cala il numero di forlivesi alle prese con il covid-19. In una settimana i casi attivi sono passati da 13.665 a 12.565, dato comprensivo delle persone cosiddette fuori ambito, cioè non residenti in provincia. Resta pressochè invariato il numero dei ricoverati, uno in meno rispetto al 24 gennaio, per un totale di 79, cinque dei quali in terapia intensiva. Al 31 gennaio i cittadini alle prese col covid, ma che non necessitano di cure ospedaliere, sono 12.486 a fronte dei 13.585 della settimana precedente. I guariti sono stati 6.513 (37.277 il totale da inizio epidemia), mentre i decessi ben 11 (580 dal marzo del 2020). Complessivamente i casi totali sono stati 50.442, 109.989 in tutta la provincia.

Mappando il territorio, a Forlì i casi attivi sono passati da 8.192 a 7.315, mentre i ricoverati restano 51, quattro dei quali in terapia intensiva. Nell'ultuma settimana sono stati dichiarati guariti 4.171 cittadini. Sono tre le località che non hanno casi attivi in tripla cifra: Portico 39, Premilcuore 53 (quattro ricoverati) e Tredozio 61. Forlimpopoli e Bertinoro contano entrambe oltre 900 positivi: nella città artusiana sono 958 (quattro ricoverati), mentre nel Colle 913 (due ricoverati). Segue Meldola con 662 positivi (cinque ricoverati), Predappio con 548 (tre ricoverati) e Castrocaro con 402.

A Modigliana sono 251 i positivi (uno ricoverato), mentre Santa Sofia conta 233 casi attivi, tre dei quali ricoverati (dato invariato), e Civitella 207 (uno ricoverato con sintomi ed uno in terapia intensiva). A Galeata sono 137 alle prese col covid, mentre a Dovadola sono in 109 i positivi (un ricoverato). A Rocca San Casciano tutti i 102 positivi non necessitano di cure ospedaliere. I positivi fuori ambito sonoo 575, tre ricoverati. In tutta la provincia i casi attivi sono 23.814, con 151 ricoverati.