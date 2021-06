Coronavirus, nessun contagio in città. Un solo positivo a Forlimpopoli, 58 i guariti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.028 casi di positività, 89 in più rispetto a mercoledì, su un totale di 16.809 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (8.102 molecolari)

Zero casi di covid-19 a Forlì. E' quanto emerge dall'informativa sull'andamento dell'epidemia da coronavirus aggiornata a giovedì pomeriggio. Nel Forlivese si contano due contagi, uno riscontrato a Forlimpopoli, mentre l'altro è relativo ad una persona residente fuori provincia. Complessivamente nel territorio provinciale sono stati 15 i tamponi positivi, mentre si registrano 58 guariti. Anche giovedì non sono stati comunicati decessi. Commenta il sindaco Gian Luca Zattini: "A Forlì registriamo zero contagi da Covid-19. È una notizia davvero bellissima, che ci lascia ben sperare per il futuro e la ripartenza del nostro territorio, dopo lunghi mesi di sofferenze e restrizioni. Certamente, dobbiamo continuare ad essere cauti perché il virus è ancora in circolo e le ricadute sono sempre possibili. Ma il dato di giovedì è un tesoro preziosissimo da cui ripartire con rinnovata speranza. Un dato, è bene ricordarlo, che è frutto dei sacrifici e del diffuso senso di responsabilità dimostrato in ogni momento dai nostri cittadini. Sono i forlivesi i veri protagonisti di questa conquista".

In Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.028 casi di positività, 89 in più rispetto a mercoledì, su un totale di 16.809 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (8.102 molecolari). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da mercoledì è dello 0,5%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 29 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 38 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 51 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di giovedì è 33,5 anni. Sui 29 asintomatici, 16 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 8 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 con gli screening sierologici, 3 tramite i test pre-ricovero. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 519 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 366.551. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a giovedìsono 6.238 (-431 rispetto a mercoledì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.935 (-414), il 95,1% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano un nuovo decesso, a Parma: si tratta di una donna di 77 anni. Nessun decesso in tutte le altre province. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.239. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (-2 rispetto a mercoledì), 254 quelli negli altri reparti Covid (-10).