Coronavirus, solo due contagi nel Forlivese. I numeri: le differenze tra giugno 2020 e giugno 2021

Il covid-19 continua ad indietreggiare in provincia. Rispetto a lunedì si contano appena sette contagi in più, solo due dei quali nel Forlivese: uno a Forlì ed uno a Forlimpopoli, uno dei quali con sintomi. Girando le lancette indietro nel tempo, esattamente al 22 giugno del 2020 si contavano appena tre nuovi contagiati in 24 ore. E dal 22 al 30 giugno i nuovi positivi furono appena 21. A differenza di un anno fa non c'erano ancora i vaccini e venivano processati meno tamponi. L'incognita resta la variante Delta, la mutazione del Coronavirus scoperta in India, con piccoli cluster in Italia che potrebbero trasformarsi in un incendio. L'obiettivo è quello quindi di ridimensionare gli effetti di una quarta ondata della pandemia ad inizio estate. Tornando ai dati locali, si contano 21 guariti in provincia, che porta il dato dei casi attivi, contando anche i fuori ambito (vale a dire quelli residenti fuori provincia) a 279. Lo scorso anno erano solo 31.

La situazione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.389 casi di positività, 44 in più rispetto a lunedì, su un totale di 15.889 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (8.701 tamponi molecolari). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da lunedì è del 0,3%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 15 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 24 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 30 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di martedì è 33,2 anni. Sui 15 asintomatici, 9 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, nessuno con gli screening sierologici, 2 tramite i test pre-ricovero. Per nessun caso è ancora in corso l’indagine epidemiologica

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con nuovi 14 casi e Modena con 7 casi, seguono Ravenna (6) e Cesena (5); poi Piacenza (3), Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Forlì (tutte con 2 casi). Quindi Rimini (1), e infine il Circondario Imolese, dove non si sono registrati nuovi casi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 384 in più rispetto a lunedì e raggiungono quota 368.236. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a martedì sono 4.903 (-342 rispetto a lunedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.659 (-327), il 95% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 2 nuovi decessi: uno nellaprovincia di Parma (una donna di 77 anni) e uno nella provincia di Rimini (un uomo di 72 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.250. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 34 (-3 rispetto a lunedì), 210 quelli negli altri reparti Covid (-12).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa anche agli under40, con la possibilità di prenotarsi che resterà sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre,per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.520.257 dosi; sul totale, 1.273.005 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.