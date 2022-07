Omicron 5 si diffonde rapidamente, oltre 600 positivi in un giorno in provincia. L'età media supera i 46 anni

Un'età media che supera i 46 anni. Sono 663 i nuovi positivi al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Nell'informativa regionale sull'andamento dell'epidemia, emergono rispetto a lunedì 277 contagi in più, ma fortunatamente nessun decesso. Con la variante Omicron 5 il virus si diffonde più rapidamente, motivo per il quale negli ultimi giorni si è assistito ad un aumento dell'esecuzione dei tamponi anche al punto drive through di via Punta di Ferro.

Situato alla Fiera, alle spalle del Pala Galassi, è attivo dalle 8 alle 13 tutti i giorni della settimana, festivi compresi. L'accesso ai Drive della Romagna senza appuntamento è consentito con prescrizione del medico di medicina generale, del pediatra o del medico di continuità assistenziale (Guardia medica). E anche per il tampone di fine isolamento e quarantena le persone possono accedere ai Drive Through presenti sul territorio presentando copia del provvedimento ricevuto dai Servizi di Igiene Pubblica. Occorre essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria.

La situazione in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 5.493 casi in più rispetto a lunedì, su un totale di 27.126 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.136 molecolari e 16.990 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,2%. L’età media dei nuovi positivi di martedì è di 46,6 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.212 nuovi casi, seguita da Modena (1.025), poi Rimini (721), Ravenna (594), Reggio Emilia (400), Cesena (386), Forlì (277), Parma (250), Piacenza (233), il Circondario imolese (210) e Ferrara con 185 nuovi casi di positività.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 61.341 (+2.273). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 60.161 (+2.251), il 98,1% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 3.211 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.521.825. Purtroppo, si registrano 9 decessi in regione, che aggiorna il totale a 17.142.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 28 (numero invariato rispetto a lunedì), l’età media è di 65,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.152 (+22 rispetto a lunedì, +1,9%), età media 74,9 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (-1 rispetto a lunedì), 1 a Reggio Emilia (invariato), 1 a Modena (+1), 13 a Bologna (invariato), 2 a Imola (invariato), 3 a Ferrara (invariato), 2 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato) e 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza.