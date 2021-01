Coronavirus, i contagi aumentano in tutto il Forlivese: 76 ricoverati, 13 morti in una settimana

In una settimana è cresciuto di 295 unità il numero di casi attivi al covid-19 nel Forlivese. Al dato aggiornato alle 14 di lunedì, i positivi sono 1257: nel dettaglio 1181 in isolamento domiciliare (erano 892 positivi nel precedente bollettino settimanale) e 76 ricoverati, quattro dei quali in terapia intensiva. Nella settimana tra il 28 e il 4 gennaio vi sono stati 13 morti, mentre i guariti sono stati 246. A Forlì i positivi totali sono 891 (la scorsa settimana erano 712), di cui 837 in isolamento e 54 ricoverati (tre in terapia intensiva).

Questa la situazione sul resto del territorio: Bertinoro 57 positivi (quattro ricoverati con sintomi), Castrocaro 54 (tre ricoverati, uno ricoverato in terapia intensiva), Civitella 12 (due ricoverati), Dovadola 13 (uno ricoverato), Forlimpopoli 62 (due ricoverati con sintomi), Galeata 22, Meldola 46 (due ricoverati), Modigliana 12, Predappio 36 (quattro ricoverati), Premilcuore 1, Santa Sofia 23 (tre ricoverati), Rocca San Casciano 5 e Tredozio 23. Non ci sono casi attivi a Portico.

Per quanto concerne i decessi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 129 vittime a Forlì, sei a Bertinoro, due a Castrocaro, una a Civitella, due a Dovadola, 20 a Forlimpopoli, 15 a Meldola, 15 a Predappio, sei a Rocca San Casciano, quattro a Santa Sofia ed una a Tredozio. In provincia i casi attivi sono 3100 (642 in più rispetto alla scorsa settimana), 161 dei quali ricoverati (sette in terapia intensiva) e 2939 in quarantena. Dall'inizio della pandemia si contano 13207 casi, 9760 guariti e 347 morti.